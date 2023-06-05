和記港口旗下與西井科技達成協議　引入100台無人駕駛拖車

和記港口旗下位於英國的菲力斯杜港(Port of Felixstowe)與上海西井科技簽訂協議，採購額外100台無人駕駛電動拖車(Q-Truck)。該訂單已通過招標及全面的測試和評估程序，首批無人駕駛拖車將於今年9月運抵菲力斯杜港。

和記港口早於2020年已在泰國蘭差彭港(Laem Chabang Port)D碼頭率先引入Q-Truck，15台Q-Truck以混合模式操作，期間無需與其他車輛分隔，引入至今已處理超過33.4萬個標準貨櫃。

菲力斯杜港行政總裁及和記港口執行董事鄭振訓表示，非常高興能與西井科技合作，將創新的人工智能技術帶到菲力斯杜港。繼在泰國的碼頭引入無人駕駛拖車，以及成功在菲力斯杜港完成全面測試後，將於英國推出該系統。新拖車將有助提高碼頭的貨櫃處理效率和操作穩定性，同時為減低港口營運的碳排放作出重大貢獻。

西井科技董事長譚黎敏表示，本次與合作是西井科技「AInergy智 · 能」戰略的重要行動之一，即加強「智能化」應用來降低能源消耗。對此，該公司將繼續攜手和記港口探索更多新的商業機會，為全球大物流提供可持續發展的創新方案。