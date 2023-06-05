菜鳥集運在港升級物流保障措施　紅包涉逾700萬人幣

消費者在618期間於淘寶購物，從內地菜鳥集運倉倉發的包裹，最快第二日可送到香港，而消費者可以根據自己的需求，選擇在菜鳥驛站或自提櫃自提包裹，或使用送貨上門服務。假如包裹沒有在約定的時間送抵，系統將自動在淘寶應用程式(APP)上以物流紅包或現金紅包的形式將運費原額奉還至用戶帳戶內，每單最高賠款可達60元人民幣。

第一批紅包於6月2號推出，香港地區的用戶在淘寶APP活動頁面，可用1元人民幣購買菜鳥藍卡，換取最高達66元人民幣的紅包，用以抵扣和支付集運物流費用。第二批紅包將於6月15號推出，在淘寶購物時選擇菜鳥官方集運物流，有機會獲取紅包一個，最多可獲5個紅包。

另外，CAINIAO APP在618期間推出全新「衝單」獎賞和集運降價福利，「衝單」是透過APP合單的用戶，可領高達5張物流優惠券，總值40元人民幣，截止6月底累計合單次數最多的10名用戶更可以額外獲得獎賞，而集運首重每公斤9.8元人民幣起。

菜鳥經過4年建設，已在香港建成一個覆蓋全港的自營物流網絡，包括11座集散中心、300多組自提櫃、450多家菜鳥驛站和強效的中港幹線及本地自營車隊。