郭明錤：Apple幾時推類似ChatGPT服務備受關注

有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤在社交媒體列舉近期與投資者討論蘋果公司(Apple Inc.)開發者大會WWDC 2023的重點。

他指，若Apple AR/MR(擴增實境/混合實境)頭戴裝置發布成功，將對3D交互設計與3D電腦圖像帶來巨大影響。長期而言，Apple AR/MR頭戴裝置的成功關鍵因素，在於能否與AI/AIGC(人工智能/人工智能生成內容)高度整合。投資者近期對Apple何時推出類似ChatGPT服務的關注度，高於Apple AR/MR頭戴裝置。

他表示，若Apple在WWDC發布AIGC服務，投資者認為有助與延續目前的AI投資情緒。若Apple的AIGC服務需要較高硬件規格，則有機會帶動硬件換機潮。

他提到，在英偉達(Nvidia)提出擊敗市場共識的第二季財測後，與AI相較，投資者可能對Apple AR/MR頭戴裝置興趣降低，原因是未來兩年料難對供應商有顯著收入與利潤貢獻。

最後，他認為，若Apple的AR/MR頭戴裝置發布能顯著優於市場預期，加上2023財年下半年新款iPhone、Apple Watch與Mac大量出貨並推升收入與利潤，預期仍能有利Apple與關鍵供應商的股價。Apple上周五(2日)收報180.95美元，升0.48%。