證監會梁鳳儀：未來料再強化三個互聯互通機制

本港正朝資產管理中心發展，香港證監會行政總裁梁鳳儀出席活動時表示，明白「中港基金互認安排」、「ETF通」及「理財通」三個互聯互通機制都有需要拓展規模、擴大產品範圍和放寬限制，以進一步打開資金流入的空間，證監會已就此做了大量的鋪墊工作，未來將爭取更上一台階。證監會一直致力將香港建立成在岸資產管理中心，並會在今年內落實「引入涵蓋基金存管服務的第13類受規管活動制度」法例修訂，待立法程序完成後，制度將於2024年10月生效。

她指出，儘管去年經歷「完美風暴」，香港依然展現韌力，似乎在去年底扭轉困局，在港持有9號(資產管理)牌照法團逾400家，今年首季資產管理收入按年持平，對比它們在2022年每季均錄得雙位數按年跌幅，情況明顯改善。

她續指，在香港註冊成立的基金的資產淨值已從去年第三季的低位反彈並回復增長，並連升兩季至1,750億美元水平。作為投資氣氛的重要指標，證監會的資金流數據顯示，在香港註冊成立的基金雖於2022年第三季略見資金淨流出，但其後連續兩季錄得資金淨流入，合共 75億美元。另根據香港投資基金公會的數據，售予香港投資者的零售基金的銷售數字重拾增長，擺脫之前連續五季淨贖回的頹勢。

她形容，本港與各界重新通關，「猶如按下『重設』按鈕」，資金大舉流入貨幣市場基金、短期債券、均衡基金及保險公司的授權投資組合，而具有龐大零售網絡的金融機構尤其吸納了不少資金。不過，投資環境仍見嚴峻，資產管理公司面對着實體經濟的信貸增長受制於高利率、美國的債務上限和地區銀行引發的憂慮，以至大國之間的博弈，令投資環境變得更加錯綜複雜，提醒要「不忘危中有機」，業界需要制訂明確的策略，方能在複雜的環境中運籌帷幄，化險為夷。

梁指出，中國經濟重啟、數碼化轉型、第三代互聯網(Web3)及生成式人工智能(generative AI)等，都正是推動創新和可持續投資的重大機遇。

她認為，市場需要擴大科技及數碼工具的應用層面，來完善基金清算和結算流程，並加強投資者體驗，而證監會將擁抱科技發展，並且對基金代幣化持開放態度。