道期升39點 比特幣跌逾1% 油價漲2%
2023年06月05日 16:24
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美匯指數報104.195；港匯見7.8367；離岸人民幣(CNH)報7.1264；美元兌日圓報140.25；歐元處1.0691；英鎊報1.2404。金價報1,941.98美元。油價升2.3%，布油報77.84美元，紐油處73.44美元。比特幣跌1.58%至26,823美元。道指期貨升39點。
焦點數據：
16:30 歐元區6月Sentix投資者信心指數
17:00 歐元區4月生產物價指數
21:45 美國5月綜合採購經理指數
21:45 美國5月服務業採購經理指數
22:00 美國4月非國防資本物品訂單(扣除飛機)
22:00 美國4月非國防資本物品銷貨(扣除飛機)
22:00 美國4月耐用品訂單
22:00 美國4月工廠訂單
●港股連日反彈，重上萬九點大關。恒生指數高開65點後好淡爭持，在百餘點波幅上落，尾市升幅擴大，收市報19,108點，升158點或0.84%。https://reurl.cc/M8bR03
-新股專輯：巨星傳奇公開發售部分傳獲超額認購。
-大摩明年中恒指目標21500點，最熊碌落14300。
-恒地：經濟好轉需時，對樓市樂觀。
●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,232點，升2點或0.07%，成交額3,578億元人民幣。https://reurl.cc/ZWrXb6
-廣東推進「無廢城市」建設，深圳率先推「食物銀行」。
-菜鳥集運在港升級物流保障措施，紅包涉逾700萬人幣
-工信部：拓闊5G應用及推進6G研發。
-內地5月財新服務業PMI升至57.1，勝預期。
香港經濟：
●香港甲級商廈欠缺需求，傳The Henderson出租率僅3成。
●財金官員：倘外圍不太差，今年港經濟增長或近估算上限。
●財金官員：暫無意調整樓市辣招，考慮再放寬首置按揭成數。
●積金評級：5月強積金人均蝕6900元。
●證監會梁鳳儀：對基金代幣化持開放態度，警惕AI風險。
外地經濟：
●遊日旅客量恢復疫前7成水平，買爆呢幾項「特產」...
●一文睇清！大行對沙特減產100萬桶評論。
●美股大好友：AI概念縱熱炒，美股年內難大升。
企業消息：
●傳蘋果MR裝置10月量產，售價高昂或「無肉食」。
●瑞銀據報將推遲發表季績，擬留用瑞信亞洲百多名銀行家。
●迪士尼Pixar傳裁減75名員工，包括幾名行內猛人...