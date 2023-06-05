【產經直播】港股重上萬九 下站睇好定睇淡？
2023年06月05日 16:50
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美股上周五(2日)顯著做好，道指急升逾700點，不過港股周一(5日)走勢反覆，高開65點後一度倒跌53點，低見18,896點後先有承接，最終收市升158點，報19,108點，成交999億元。港股短期見底未？美國債限法案通過後，市場焦點又會落喺咩因素上？
科網股方面，嗶哩嗶哩(B站)(09626)被大行瑞信降目標價，指新遊戲登場時間延遲，嗶哩嗶哩跌2%，連跌四日，有貨要走為上策？其他科網股龍頭如阿里巴巴(09988)、美團(03690)及騰訊(00700)，最新又點部署？
市場避險情緒降溫，國際金價周五(2日)受壓，跌1.5%，拖累金礦股捱沽，中國黃金國際(02099)更下挫6%。金價高峰已過？抑或撈貨時機到？金礦股都要小心啲？
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