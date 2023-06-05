【產經直播】港股重上萬九 下站睇好定睇淡？

美股上周五(2日)顯著做好，道指急升逾700點，不過港股周一(5日)走勢反覆，高開65點後一度倒跌53點，低見18,896點後先有承接，最終收市升158點，報19,108點，成交999億元。港股短期見底未？美國債限法案通過後，市場焦點又會落喺咩因素上？

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