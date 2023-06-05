陳政生：追落後可考慮東協市場

放眼全球，年初至今大部分的市場錄得可觀的升幅，屬於強勢市場例如Nasdaq升約兩成，日本股市升15%，南韓臺灣甚至乎歐洲三大指數升幅全部超過10%。不過，股市差亦非港股獨有。今年大部分東協國家股市同樣失色，泰國、馬來西亞年初至今跌超過7%，新加坡、印尼、菲律賓亦分別跌約3%。一眾東協市場無獨有偶全線下跌，相信與區內以及中國近期的經濟復甦較預期慢有一定的關係。東盟國家是東盟本身的最大貨物出口市場，於2021年佔區內總出口21.7%，其次為中國內地(16.4%)、美國(14.9%)、歐盟27國(8.9%)、香港(6.6%)及日本(6.6%)。

然而，根據國際貨幣基金組織估計，東盟其中5個成員國(印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國)於2022及2023年分別有望實現5.2%及4.3%的經濟增長，明顯較發達經濟體平均的2.7%(2022年)及1.2%(2023年)為高。若投資者抗拒高追上述強勢市場，當然可以考慮將部分資金泊入弱勢地區例如東協基金，以追落後角度來說可能會有意想不到的效果！

恒指周線錘頭反彈延續勿做淡

當全城驚怕恒指練成九陰真經(周線九連陰)，最終恒指於週五出現強力反彈以接近19000點收市。

港股是否順利轉勢，還看下周一二會否出現明顯回吐。假如能維持19000水平左右多運行一兩天，便可確認正面信號，即代表港股短線脫離浪低於浪的危險情況而轉勢在即。若是如此，淡友定必收斂，好友便會出現！這個是客觀分析，亦是主觀願望！

納指日股脫韁野馬續上沖可逐步套利

美國勞工部公布，5月非農業職位增加33.9萬個，市場預期增加19萬個；失業率為3.7%，預期為3.5%，利好投資市場。上月初港股弱勢我們分析美股危與機，認為納指在績優、停加息、以及較過去5年及10年平均值為低的PE，判斷12343為入市水平。指數已正式觸碰第一道目標13200，我們亦建議短線投資者可以開始逐步套利。而中線則看短期上升通道頂位，約14000。

同樣處於升浪的還有日本股市！年初至今日股升超過20%。日股突破33年高位，加上植田和男繼續採用寬鬆政策，有利日本股市中線發展。

無論是納斯達克指數、還是日經指數也好，兩者皆處於巔峰狀態。兩者14天RSI均處於超買狀態，假如之前未能跟進我們的策略入市，無疑現時入市會有較大的回吐危機。然而，近日美國對於加息完結呼聲再度高漲，我們可以從利率期貨市場窺探加息的機率再度減低，而兩大指數對息率的敏感度特別高，兩者之基本因素皆為正面！有意投資者可把握指數於日后適度回吐後作入市。

美滙方向偏淡直至向上突破106

近月美匯指數由101反彈至104.5，至上周市場推敲美國並不可能於6月加息，美匯回吐至103.5水平。美匯下跌，各風險資產全線上升包括上述提及的港股美股日股，以至其他亞洲及歐洲市場！

由於美國停止加息已是遲早的事，加上根據過去30年的四次加息週期的經驗，預期減息步伐較大機會將於明年第一季發生。因此我們重申對2023年下半年美匯的看法是偏淡，一種美會一籃子貨幣尤其是英鎊及歐元，以及黃金將睇高一線！

然而，我們亦未能確定聯儲局主席及官員會否對加息問題左搖右擺，他們的言論均會觸動美元神經！假如美元無辜向上突破今年2月尾旬高位約106，那麼美元從去年底開始浪低於浪的形態便會破滅，美元走勢將會由偏淡轉為偏強，這會對整體風險資產帶來嚴重後果，這點需要特別留意！

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生