聯交所：雙櫃台股份暫有21隻股份　本月19日正式推出

聯交所同時指出，有9個交易所參與者已獲授雙櫃台莊家執照，分別是中銀國際證券、中金、中信里昂證券、國泰君安證券(香港)、Eclipse Options (HK) Limited、Flow Traders Hong Kong Limited、IMC Asia Pacific Limited、Jane Street Asia Pacific Limited，以及Optiver Trading Hong Kong Limited，可於雙櫃台模式推出後於相應的雙櫃台證券進行莊家活動或提供流通量活動。