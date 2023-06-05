聯交所：雙櫃台股份暫有21隻股份 本月19日正式推出
2023年06月05日 18:04
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港幣-人民幣櫃台模式將於本月19日推出！香港聯交所公布首批港幣-人民幣櫃台模式的股份，合共21隻股份，當中19隻為恒生指數成份股，包括恒生銀行(00011)、新鴻基地產(00016)、香港交易所(00388)、友邦保險(01299)等非中資企業。不過，聯交所指，在雙櫃台模式推出前，或有更多證券會被接納並加入雙櫃枱證券名單，屆時會提供專題網頁，以供大眾查閱。
據《東網》統計，至今有24家上市公司自願公告已申請增設人民幣櫃台模式。不過，並非每間公布都在名單之上，吉利汽車(00175)、中國平安(02318)、比亞迪股份(01211)及長城汽車(02333)未見影。
聯交所同時指出，有9個交易所參與者已獲授雙櫃台莊家執照，分別是中銀國際證券、中金、中信里昂證券、國泰君安證券(香港)、Eclipse Options (HK) Limited、Flow Traders Hong Kong Limited、IMC Asia Pacific Limited、Jane Street Asia Pacific Limited，以及Optiver Trading Hong Kong Limited，可於雙櫃台模式推出後於相應的雙櫃台證券進行莊家活動或提供流通量活動。