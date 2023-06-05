經絡：政府可放寬樓花按保成數上限　有助支持市場

本港財金官員表示目前暫無調整樓市「辣招」的意向，但會因應樓市市況，在可行情況下，或會考慮再次放寬首置人士的按揭成數比例。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自2019年10月「林鄭plan」及2022年2月「波叔plan」推出後，市場反應非常正面，申請按揭保險計劃的個案及比例更一度創下紀錄新高，反映兩項措施能讓更多首置人士以較低的首期上車，輕鬆置業。

以上兩項新按保措施成效顯著，但只適用於現樓，並不適用於樓花。而根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年首5個月樓花按揭宗數為556宗，對比去年同期的2,606宗減少2,050宗或78.7%，創近17年的首5個月新低。曹德明表示，雖然多個大型新盤銷售情況理想，但透過經絡按揭轉介研究部內部統計，該些新盤近8成買家均採用建築期付款方案（建期），反映大多新盤買家欲透過建期並使用高成數按揭入市，因此使樓花市場走勢偏弱。

他建議，政府可因應時機，放寬首置人士購買樓花的按揭保險計劃樓價上限，可承造最高九成按揭貸款由樓價上限400萬元放寬至800萬元；而承造最高八成按揭貸款由樓價上限600萬元放寬至1,000萬元。若果政府可有序地放寬首置人士樓花按保成數上限，相信能帶動樓花市場回穩，對樓按市場有正面支持作用，當然以政府最終決定作依歸。

假設一個800萬元樓價的樓花單位，現時只能承做六成按揭，若果政府能放寬按揭成數上限至九成，即可減少240萬元的首期開支，減幅達75%；假設一個1,000萬元樓價的樓花單位，現時只能承做五成按揭，若果政府能放寬按揭成數上限至八成，即可減少300萬元的首期開支，減幅達60%。