富達國際：中國市場前景較樂觀　美息或加至今年中

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，中國經濟重開，市民的高儲蓄水平及積壓消費將會繼續帶動中國內需消費需求。此外，中國的財金政策比歐美國家相對寬鬆，貨幣供應保持健康增長，支撐整體經濟。

富達國際稱，該行認為中國市場前景整體而言仍較樂觀，最近中港股市弱勢主要受外圍因素影響。事實上，早前美國銀行被接管引發短期動盪，對中國銀行業影響有限。內地銀行業較穩定，當歐美銀行股下跌時，中國銀行板塊仍然上升。而隨着旅遊及服務業持續復甦，投資者亦可留意偏重旅遊業的亞太區經濟體。此外，最近市場對人工智能的應用大幅增加，帶動半導體需求，因此預期台灣、及韓國電子及半導體出口有望回升，反映亞太地區內擁有廣泛機遇。

該行續稱，全球通脹問題仍會持續，聯儲局將有機會繼續加息至今年年中，而利率上升所帶來的影響將會逐步浮現，拖累今年美國經濟，因而對美國市場偏保守。至於歐洲，大型銀行出現收購合併後，銀行借貸即時變得審慎，當借貸融資成本上升，經濟活動也會受影響。 不過，預期歐洲亦會受惠中國經濟重啟，因此對歐洲市場看法中性。