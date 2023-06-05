馬鞍山三房戶持貨3年半蝕讓離場　火炭居屋4年貶值8%

樓價回落，各類物業均現蝕讓買賣，馬鞍山海濤居三房戶以1,488萬元成交，原業主於2019年11月持貨至今帳面虧蝕62萬元。火炭居屋穗禾苑亦有兩房單位以395萬元售出，單位約4年貶值35萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張光耀透露，鰂魚涌太古城6月錄約2宗買賣，包括海棠閣高層C室，實用面積約897方呎，三房間隔，望園景，以1,528萬元沽出，呎價約17,035元，新買家為用家，原業主屬單位第一手業主，於1985年以88萬元購入，單位帳面升值約16.4倍。

－－－－－

九龍區

●利嘉閣潘立信表示，紅磡海逸豪園6座中層B室，實用面積約898方呎，套三房連士多房間隔，新買家為家庭客，近日有意轉租為買。原業主開價1,450萬元，雙方議價後，最終以1,280萬元成交，呎價約14,254元。

●美聯黃育強稱，長沙灣泓景臺3座中層A室，實用面積約502方呎，兩房間隔，望園景，最近叫價約860萬元，並獲外區用家垂青，議價後以836萬元成交，呎價約16,653元。

－－－－－－

新界區

●美聯林振聲表示，將軍澳新寶城6座中層F室，實用面積約378方呎，兩房間隔，獲約有10多次電話還價及傾價，最終接獲4組客人入票搶購，年輕夫婦追價約5萬元，以645萬元入市，呎價約17,063元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋彩明苑C座中層8室銀主盤，實用面積約506方呎，兩房間隔，3月放盤時，已補價自由市場叫價590萬元，外區客終以568萬元獲承接，一口減價22萬成交，呎價約11,225元。

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳居屋景明苑A座中層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，望市景，已補價自由市場以約555萬元購入，呎價約8,605元，原業主2012年連地價以約307萬元買入，持貨約11年帳面獲利約248萬元，期內升值逾八成。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海濤居2座高層B室，實用面積約932方呎，三房間隔，開價1,550萬元，放盤半年減至1,488萬元成交，呎價約15,966元。原業主於2019年11月以1,550萬元入市，持貨約3年半帳面虧損62萬元，單位貶值4%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區6月暫錄約6宗買賣，包括海栢花園5座高層B室，實用面積約394方呎，兩房間隔，放盤時開價約660萬元，議價後以650萬元易手，呎價約16,497元，新買家為用家。

●世紀21陽光陳世民表示，火炭居屋穗禾苑J座低層6室，實用面積約472方呎，兩房間隔，減55萬元，以395萬元自由市場價獲承接，減幅約12.2%，呎價約8,369元。原業主於2019年3月以430萬元上址，持貨4年帳面虧蝕35萬元，跌幅約8%。

●中原鄭浩强稱，大埔白石角逸瓏灣錄6月首宗成交，屋苑10座中層B室，實用面積1,080方呎，三房連套房間隔，開價約1,600萬元，累減170萬元，以1,430萬元沽出，呎價約13,241元。原業主於2014年以1,266萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約164萬元，單位升值約13%。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺中心B座中層3室，實用面積約513方呎，三房間隔，5月放盤時開價約630萬元，議價後以615萬元獲承接，呎價約11,988元，新買家為區內換樓客，原業主於1998年以180萬元購入，持貨約25年帳面獲利約435萬元離場。

●利嘉閣蕭啟諾指，天水圍居屋屏欣苑B座低層25室，實用面積約448方呎，兩房間隔，新買家為區內白居二客，議價後由原先在未補價第二市場叫價500萬元，減至482萬元成交，呎價約10,759元，一手原業主帳面獲利約251.1萬元。

●中原劉俊雄稱，屯門啟豐園6月暫錄1宗買賣，屬2座高層B室，實用面積約410方呎，兩房間隔，享全海景，去年7月開價650萬元，後來調低至580萬元，最近再減至540萬元，議價後以526萬元易手，呎價約12,829元，新買家為同屋苑分支家庭。

●祥益盤嘉茵表示，屯門豐景園5座低層6室，實用面積約457方呎，三房間隔，原業主增加議幅，累積減價達25萬元，新買家以495萬元購入上址作自住或長線投資收租，呎價約10,832元。

●晉誠地產胡卓輝表示，屯門帝濤灣8座中低層C室，實用面積約681呎，兩房間隔望山景，減價60萬元或約9%，以630萬元售出，呎價約9,251元。原業主2007年11月以218萬元購入，持貨16年帳面獲利412萬元。

●中原凌活忠稱，荃灣環宇海灣5座高層F室，實用面積約713方呎，三房連套房間隔，開價1,200萬元，累減132萬元，以1,068萬元沽出，呎價約14,979元。原業主於2014年6月以801萬元一手買入單位，持貨9年帳面獲利267萬元，升值約33%。

－－－－－－