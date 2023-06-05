中原按揭：建議放寬首置回復一般按揭成數至7成

財金官員周一(5日)出席立法會財經事務委員會時指，在可行情況下考慮進一步為首次置業市民再放寬按揭成數比例。中原按揭董事總經理王美鳳回應指出，雖然去年已將按揭保險樓價上限放寬至1,920萬元，但由於始終按揭保險計劃涉及按揭保險費，令上車負擔增加。因此建議政府為首置人士回復辣前沿用已久的7成按揭上限樓按措施，令首置客可選擇以3成首期免按保零保費置業，減輕上車負擔。

王美鳳指出，現行使用按保與非按保個案之按揭成數的差距頗大，非按保之按揭成數僅高達6成，一超出6成按揭，即使申請人已經儲夠3成首期，打算只承造7成按揭，也是需要透過按保申請按揭，亦需要繳付按揭保險費，這樣毋疑對首次置業人增加負擔。現時非按保個案需要儲不少於4成首期，即最多借6成按揭，而樓價834萬元或以上的物業之按揭成數已不足6成，因為6成按揭的樓價上限是500萬元按揭額，而1,000萬元以上物業的非按保按揭最高僅5成。因此過往亦曾建議對於首次置業人士可適時回復辣招前7成案揭指引，令首置客可以低至儲3成首期就可以上車置業。

去年2月政府再放寬按保樓價上限，樓價1,000萬元或以下高達9成按揭、1,200萬元或以下高達8成按揭；另外，由於按保樓價適用範圍上調至1,920萬元，樓價1,371萬元或以下高達7成按揭，樓價1,600萬元或以下高達6成按揭，樓價1,920萬元以下貸款額上限高達960萬元。