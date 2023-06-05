美股好淡爭持　Apple股價創歷史新高

美股3大指數周一早段好淡爭持，道指升6點，報33,769點，惟其後倒跌；標指升7點，報4,290點；以科技股為主的納指升23點，報13,263點。港股夜期報18,999點，跌22點，低水110點。

關於企業盈利的擔憂仍未消退。摩根士丹利首席跨資產策略師Andrew Sheets估計，今年標指成分股公司的每股盈利將下跌16%，直言︰「我們認為美國企業盈利正面臨下行風險……不斷惡化的資金流動性也可能在未來3個月為股票估值帶來下行壓力。」

花旗美股策略師Scott Chronert則在一份報告指出，預期接下來會在約3,800至4,200點的水平區間波動，今年底目標為4,000點。他又指，雖然人工智能(AI)是目前熱門炒作概念，但隨着AI逐漸「嵌入企業的商業模式」，AI熱潮將減退。

話雖如此，市場對科技股的炒作依然未停。蘋果公司(Apple Inc.)正舉行年度全球開發者大會(WWDC)，其股價周一早段曾升1.39%，高見183.46美元，創下歷史新高。

備受追捧的AI概念股英偉達則曾升0.1%。微軟股價升0.24%，公司宣布將結束現有的AI語音助手Cortana，並全面改用以GPT-4模型為基礎研發的Copilot助手。

監管消息方面，在美國銀行業危機發生後，有傳監管部門打算提高大型銀行的資本要求。外媒引述消息指，整體大型銀行緩衝資本標準可能會提高20%，具體而言取決於個別銀行的業務。另外，監管部門亦可能會重新收緊風險披露準則，以及早察覺類似於硅谷銀行(SVB)的資產錯配風險，避免同類事件再次發生。