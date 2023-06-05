新界一手盤大混戰　元朗屯門都有新盤部署...

隨着元朗洪水橋樓盤公布已獲批預售，部署月內推售，意味新界西北即將上演搶客戰。另一個對撼的樓盤、屯門兆康項目銷售部署亦如火如荼，即將公布銷售安排。

●元朗洪水橋滙都I 部署月內推售

●屯門兆康NOVO LAND第2A期周二公布銷售安排

●屯門飛揚第2期累沽699伙

●何文田站瑜一．天海連平台戶呎價約26,400元

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周一(5日)錄得1B座1樓E室的特色戶成交，單位實用面積327方呎，一房連135方呎平台，成交價863.28萬元，呎價為26,400元。整個系列項目開售至今累沽409伙，套現逾69億元。

●啟德THE HENLEY II兩房呎價約34,025元

●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶售762萬元

●大埔白石角朗濤連花園戶呎價約20,161元

●香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環單日錄3宗終止交易

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(5日)出現3宗終止交易，涉及的成交價介乎2,440.3萬至3,243.2萬元。包括2A座39樓D室，為實用面積845方呎的三房戶，原本於2021年5月以3,243.2萬元售出，當時呎價約38,381元。資料顯示，上述3宗交易的買家，當年均採用建築期付款計劃入市。發展商同日上載銷售安排，將於周五(9日)起重新招標發售其中一伙、為實用面積766方呎的2A座15樓A室。