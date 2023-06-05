新界一手盤大混戰 元朗屯門都有新盤部署...
2023年06月05日 22:02
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隨着元朗洪水橋樓盤公布已獲批預售，部署月內推售，意味新界西北即將上演搶客戰。另一個對撼的樓盤、屯門兆康項目銷售部署亦如火如荼，即將公布銷售安排。
●元朗洪水橋滙都I 部署月內推售
泛海集團(00129)旗下的元朗洪水橋滙都，周一(5日)公布已獲批預售樓花同意書，最快月內開售。泛海執行董事關堡林表示，項目經過四分一世紀的籌備，即將面世，計劃率先推出第1期。該期數由3座住宅大樓組成，提供623伙，考慮推出較多兩房戶型。整個項目位於荃灣Plaza 88的展銷廳佔地約2.5萬方呎，提供4個示範單位。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期周二公布銷售安排
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期整裝待發，將於24小時內公布銷售安排，預計周末展開首輪賣樓。新地代理總經理陳漢麟表示，項目截至昨晚(5日)已錄超過3,000張入票。以首兩張價單共279伙計，超額逾9.7倍。入票人士有半數為向隅客，按地區劃分，以新界區客戶為主，佔比例約七成半，港島及九龍則分別約10%及15%。
●屯門飛揚第2期累沽699伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，周一(5日)沽出一伙三房戶。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，上述為3座3樓E室，實用面積722方呎，採三房套房連儲物房間隔，以896.3萬元成交，呎價約12,414元。據悉，買家為外區用家。而飛揚系列項目開售至今累售699伙，套現約35億元，整個項目尚餘約100伙待售，而飛揚第1期預計將於明年第一季入伙。
●何文田站瑜一．天海連平台戶呎價約26,400元
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周一(5日)錄得1B座1樓E室的特色戶成交，單位實用面積327方呎，一房連135方呎平台，成交價863.28萬元，呎價為26,400元。整個系列項目開售至今累沽409伙，套現逾69億元。
●啟德THE HENLEY II兩房呎價約34,025元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，周一(5日)以1,844.14萬元售出1座31樓C室，為實用面積542方呎的兩房單位，呎價約34,025元。
●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶售762萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，最新招標賣出優景閣第2座地下B2室，單位實用面積385方呎，兩房間隔連298方呎花園，成交價762.91萬元，呎價約19,816元。
●大埔白石角朗濤連花園戶呎價約20,161元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周一(5日)以招標形式售出特色戶，為第6A座地下B室，屬實用面積1,127方呎的三房戶，連429方呎花園，以2,272.2萬元成交，呎價約20,161元。
●香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環單日錄3宗終止交易
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(5日)出現3宗終止交易，涉及的成交價介乎2,440.3萬至3,243.2萬元。包括2A座39樓D室，為實用面積845方呎的三房戶，原本於2021年5月以3,243.2萬元售出，當時呎價約38,381元。資料顯示，上述3宗交易的買家，當年均採用建築期付款計劃入市。發展商同日上載銷售安排，將於周五(9日)起重新招標發售其中一伙、為實用面積766方呎的2A座15樓A室。