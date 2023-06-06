東方日報B1：外企緩擴充　港甲廈歷來最空

今年以來，中港兩地經濟隨通關而復常，惟香港經濟的復甦進度卻未如預期，兩大經濟支柱：金融與地產業景氣皆不振，消費市道更遠未回復疫前水平。樓市方面，住宅樓市受壓不用多說，最新更有外媒援引測量師行統計數據顯示，香港甲級商廈4月空置率高達14.73%，涉及空置面積1,300萬方呎創新高，不僅較2019年飆逾3倍，更遠高於美國曼哈頓12.5%和亞太區主要競爭對手新加坡的4.6%。

恒地主席李家誠周一出席公司股東周年大會後見傳媒，但由於時間匆忙未有就The Henderson作更詳細介紹，惟他指就算該項目連同恒地未來在中環的其他新甲廈落成後，集團亦會繼續收租和地產雙線發展，不會偏重收租業務。在投地策略上，他指要視乎每幅地是否配合整體部署，集團將以農地等多項方法去補充土地儲備。

他認為今年自中港通關後，樓市正在康復中，而由於剛性需求，相信有更多人會考慮置業，樓價將會平穩。另一恒地主席李家傑在評論內地經濟時則表示，「要等時間調整，冇咁快會好番。」

可是市場的分析未有如上述兩大業主般樂觀。世邦魏理仕香港資深董事郭偉恩直言目前市場充滿挑戰，價格下跌速度雖慢，但很難會有反彈；又謂未來3年將有700萬方呎甲廈新樓面落成供應，但就算疫情前每年的吸納量都只有180萬方呎，況且未來吸納量肯定會打折扣，原因包括國際企業擴張放緩，以及內地企業對是否來港的決定變得緩慢。

事實上，展望香港經濟短期內難以看好。國際信貸評級機構標普全球最新發布的5月香港採購經理指數(PMI)，經季節調整後由4月的52.4降至50.6，顯示升幅放緩，乃身處的擴張期內的最慢表現，亦有重返50以下收縮區域的趨勢。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，香港私營經濟在第二季中段的增長動力減弱，主因在於新增訂單的重啟效應逐漸減退。另外，整體僱員人數6個月來首見下跌，受訪公司指出，積壓工作量上月大致持平，毋須急於在第二季中擴充人手。從需求降溫、企業隨之調整員工規模來看，新訂單增長放緩對就業的影響似乎令人擔憂。