東方日報B1：外企緩擴充 港甲廈歷來最空
2023年06月06日 00:05
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香港甲級商廈4月空置率高達近15%。
今年以來，中港兩地經濟隨通關而復常，惟香港經濟的復甦進度卻未如預期，兩大經濟支柱：金融與地產業景氣皆不振，消費市道更遠未回復疫前水平。樓市方面，住宅樓市受壓不用多說，最新更有外媒援引測量師行統計數據顯示，香港甲級商廈4月空置率高達14.73%，涉及空置面積1,300萬方呎創新高，不僅較2019年飆逾3倍，更遠高於美國曼哈頓12.5%和亞太區主要競爭對手新加坡的4.6%。
外媒報道，香港地標式甲級商廈長江集團中心空置率高達25%，而其附近同屬長和系、擁有較佳海景、被命名為長江集團中心二期的和記大廈重建項目，則被指目前只簽了一名租客。另外，報道又指恒基地產(00012)旗下興建中的中環美利道甲廈The Henderson，出租率僅30%，樓面面積達46.5萬方呎，預計可於今年底建成。
恒地主席李家誠周一出席公司股東周年大會後見傳媒，但由於時間匆忙未有就The Henderson作更詳細介紹，惟他指就算該項目連同恒地未來在中環的其他新甲廈落成後，集團亦會繼續收租和地產雙線發展，不會偏重收租業務。在投地策略上，他指要視乎每幅地是否配合整體部署，集團將以農地等多項方法去補充土地儲備。
他認為今年自中港通關後，樓市正在康復中，而由於剛性需求，相信有更多人會考慮置業，樓價將會平穩。另一恒地主席李家傑在評論內地經濟時則表示，「要等時間調整，冇咁快會好番。」
本報亦向長實集團(01113)查詢空置率等事宜，惟至本文截稿前未獲回應。長和系主席李澤鉅在上月的股東會上被問到長江集團中心二期的招租情況，他當時指正進行中，更笑言「講咗個價錢出嚟咪好蝕底？」但就承諾有相關消息時會對外公布。
可是市場的分析未有如上述兩大業主般樂觀。世邦魏理仕香港資深董事郭偉恩直言目前市場充滿挑戰，價格下跌速度雖慢，但很難會有反彈；又謂未來3年將有700萬方呎甲廈新樓面落成供應，但就算疫情前每年的吸納量都只有180萬方呎，況且未來吸納量肯定會打折扣，原因包括國際企業擴張放緩，以及內地企業對是否來港的決定變得緩慢。
事實上，展望香港經濟短期內難以看好。國際信貸評級機構標普全球最新發布的5月香港採購經理指數(PMI)，經季節調整後由4月的52.4降至50.6，顯示升幅放緩，乃身處的擴張期內的最慢表現，亦有重返50以下收縮區域的趨勢。
標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，香港私營經濟在第二季中段的增長動力減弱，主因在於新增訂單的重啟效應逐漸減退。另外，整體僱員人數6個月來首見下跌，受訪公司指出，積壓工作量上月大致持平，毋須急於在第二季中擴充人手。從需求降溫、企業隨之調整員工規模來看，新訂單增長放緩對就業的影響似乎令人擔憂。