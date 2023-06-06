蘋果發布首款MR頭戴裝置　售價逾2.7萬超預期

蘋果公司(Apple Inc.)今年開發者大會(WWDC)登場，有多項新作出爐，其中較為矚目的是15吋MacBook Air，並有萬眾期待的MR頭戴裝置Apple Vision Pro，不過其售價高達3,499美元(約27,292美元)，超出市場預期，於2024年初發售。

【Apple Vision Pro】

新發表的首款AR頭戴產品Apple Vision Pro將帶領用家進入空間運算時代。蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)強調，Vision Pro以公司幾十年創新為基礎，擁有革命性的全新系統和開創性創新，將會開啟「空間運算時代」。

Vision Pro是Apple第一款空間運算設備，可以擺脫顯示器的限制，讓周圍空間變成無邊際畫布。

Vision Pro是公司首款AR頭戴產品，僅依賴語音、視覺及手感操控，沒有提供硬件操控，配置Micro LED面板，雙眼達2,300萬像素，採用雙晶片設計，具備M2晶片及R1晶片，配置全球首個空間操作系統visionOS，並配備Apple推出視網膜掃描密碼功能Optic ID。

【15吋MacBook Air】

Apple在大會上推出15吋MacBook Air，具備15.3吋Liquid Retina顯示器及M2晶片，電池續航力長達18小時，配置靜音及無風扇的設計。新款MacBook Air配備全新的六揚聲器音響系統，厚度僅11.5mm，有4種顏色選擇，包括太空灰、銀、午夜暗及星光色。

【iOS 17】

iOS 17為電話App、FaceTime通話App和訊息App的通訊體驗帶來重大提升。iOS 17有兩項全新體驗，Journal app能幫助用家紀錄日常點滴，StandBy則能以全新方式，讓用家在iPhone充電時一目瞭然地查看訊息等資訊。

電話App方面，用家可自定義聯絡人海報，來電時顯示個人資訊；FaceTime則是用家未接聽時，可以利用影像留言。訊息方面，新增語音訊息轉成文字等功能。

NameDrop也是另一亮點，該功能讓設備放在一起，即可快速交換聯絡資料，無論是iPhone對iPhone、iPhone對Apple Watch都可以使用。