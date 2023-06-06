道指跌199點　油價回升

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.99；港匯見7.8383；離岸人民幣(CNH)報7.1211；美元兌日圓處139.54；歐元報1.0717，英鎊報1.2434。現貨金價處1,961美元。布油報76.52美元，紐油報71.93美元。比特幣升0.4%，報25,731美元。道指期貨跌27點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。

●道指收市報33,562點，跌199點，跌幅0.59%；標指收報4,273點，跌8點或0.2%；納指收報13,229點，跌11點或0.09%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,086點，跌22點。

●紐約7月期油收報每桶72.15美元，升41美仙，升幅0.57%。倫敦8月布蘭特期油收報每桶76.71美元，升58美仙，升幅0.76%。

●紐約8月期金每安士收報1,974.3美元，升4.7美元，升幅0.24%。

●英國富時100指數收報7,599點，跌7點，跌幅0.1%。德國DAX指數收報15,963點，跌87點，跌幅0.54%。法國CAC指數收報7,200點，跌69點，跌幅0.96%。

●美國5月服務業PMI終值54.9，略遜預期

●蘋果公司發布多項新產品後，包括首款AR/VR頭戴式裝置設備Apple Vision Pro及配備AR功能的眼罩。股價曾創184.95美元歷史新高，惟收市倒跌0.7%。

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