港股升幅擴大　內房股急彈　京東集團飆4%

港股在萬九點有支持，恒生指數升幅擴至超過200點，企19,300點樓上。國企指數升過百點；科技指數升60點，主板成交300億港元。

內房物管股顯著做好，龍湖集團飆10.7%，是表現最佳藍籌；碧桂園服務升1成；碧桂園升9%；中國海外升7.7%；華潤置地升6.2%；華潤萬象生活升4.9%。

大型科網股撐市，京東集團升近4%；美團升2.2%；阿里巴巴升1.3%；小米集團升1.2%；騰訊靠穩。

金融股做好，中國平安升2.8%；招商銀行升2.6%；香港交易所升1.2%；友邦保險及工商銀行升1.1%；建設銀行升0.6%；滙豐控股靠穩。

【09:20】港股窄幅上落 滙豐偏軟 京東集團升2%

港股開市靠穩，恒生指數升8點，報19,117點；國企指數高開7點，報6,471點；科技指數升6點，報3,847點。

金融股撐市，滙豐控股跌0.4%；中國平安跌0.2%；香港交易所偏軟；友邦保險、建設銀行、工商銀行及招商銀行無起跌。

大型科網股個別發展，京東集團升2.4%；阿里巴巴及美團升0.3%；小米集團無起跌；騰訊偏軟；百度跌1%。