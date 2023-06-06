蘋果概念股插水　郭明錤：Vision Pro售價不利投資情緒

蘋果公司(Apple Inc.)萬眾期待的MR頭戴裝置Apple Vision Pro終於在今年其開發者大會(WWDC)登場，售價高達3,499美元(約27,292美元)，超出市場預期，發售時間為2024年初。

有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤對Vision Pro大潑冷水，他在社交媒體質疑其該產品的實用性，並指售價超出預期，以及要等半年以上才能推出市場，眾多因素恐利淡投資情緒，相關蘋果概念股因而捱沽。

郭明錤指出，Apple展示空間運算的願景與AR/MR(擴增實景/混合實境)裝置的設計創新，但沒有展示出日常生活使用Vision Pro的必要性。相較之下，目前ChatGPT/AIGC(人工智能生成內容)能在可見未來改變人類生活方面更具說服力。

此外，他指，高於預期的售價與發售日需要等待半年以上，不利短期內的投資情緒。他又提到，需要密切觀察的是，預購需求與發售前，Apple能否提供更吸引人的應用程式(apps)/內容(content)/生態(ecosystem)。

有網民留言表示，Apple Vision Pro主要還是娛樂或某種培訓可以用。另有網民指，能否提高生產力是關鍵，而不僅僅是個簡單的娛樂設備。