鄧聲興：核心產品防「生蛇」　綠竹生物前景可期

綠竹生物是內地疫苗及抗體藥物研發領域的前沿企業，擁有創新技術平台和廣泛深入的產品管線，旗下LZ901是全球唯一同時中美兩地申報臨床的國產疫苗，也是第二家獲得美國FDA批准在美國開展臨床試驗的國產疫苗。LZ901是一種重組帶狀疱疹病毒疫苗，能誘導細胞免疫反應，針對帶狀疱疹提供強大保護。與減毒活病毒疫苗不同，LZ901誘導免疫反應，同時避免接種減弱的帶狀疱疹病毒疫苗產生的殘留毒力的風險。LZ901預計按具競爭力的零售價進行定價，每個療程共注射兩針且不需要第三劑加強針，安全性高、副作用亦非常少。

由於更容易感染帶狀疱疹的老齡化人口不斷增長，帶狀疱疹在國內的患病群體將愈來愈高。然而，隨着中央政府一直致力改善老年人的健康，國家衛健委推薦50歲及以上的人士接種帶狀疱疹疫苗，以預防帶狀疱疹，加上LZ901的具競爭力的零售價，而且製劑高度穩定，易於儲存和運輸，使用方便，令LZ901極具市場機會和競爭潛力。隨着綠竹生物未來將繼續積極促進研藥物的臨床開發，預期集團投資前景亦可看高一線。股價阻力上望位36港元，支持位26元。