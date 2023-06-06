鄧聲興：核心產品防「生蛇」 綠竹生物前景可期
2023年06月06日 10:42
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我們經常聽見的「生蛇」是一種中老年人常見的疾病，但近年亦有年輕化的趨勢；由於患者體内的帶狀疱疹病毒被激發而導致，患者最初身體某部分的皮膚會出現痕痛，之後出現紅疹，繼而有麻痺、針刺，灼熱，甚至猶如電擊的陣痛感覺。新股綠竹生物(02480)上周公布，其核心產品LZ901(一種自主開發的在研重組帶狀疱疹疫苗)於內地進行的II期臨床試驗已剛於5月順利完成，試驗結果具有統計學和臨床意義，並表現出良好的安全性。成功商業化後，預期將能帶來可觀收益。
綠竹生物是內地疫苗及抗體藥物研發領域的前沿企業，擁有創新技術平台和廣泛深入的產品管線，旗下LZ901是全球唯一同時中美兩地申報臨床的國產疫苗，也是第二家獲得美國FDA批准在美國開展臨床試驗的國產疫苗。LZ901是一種重組帶狀疱疹病毒疫苗，能誘導細胞免疫反應，針對帶狀疱疹提供強大保護。與減毒活病毒疫苗不同，LZ901誘導免疫反應，同時避免接種減弱的帶狀疱疹病毒疫苗產生的殘留毒力的風險。LZ901預計按具競爭力的零售價進行定價，每個療程共注射兩針且不需要第三劑加強針，安全性高、副作用亦非常少。
由於更容易感染帶狀疱疹的老齡化人口不斷增長，帶狀疱疹在國內的患病群體將愈來愈高。然而，隨着中央政府一直致力改善老年人的健康，國家衛健委推薦50歲及以上的人士接種帶狀疱疹疫苗，以預防帶狀疱疹，加上LZ901的具競爭力的零售價，而且製劑高度穩定，易於儲存和運輸，使用方便，令LZ901極具市場機會和競爭潛力。隨着綠竹生物未來將繼續積極促進研藥物的臨床開發，預期集團投資前景亦可看高一線。股價阻力上望位36港元，支持位26元。