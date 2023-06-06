m18講場：耀才「估中恒指贏100萬黃金」　「估神」與大獎只差一點點

小記就向第5回合「估神」黎生偷下師，佢話0.29點嘅距離，純粹好彩。自己喺新冠疫情期間加盟耀才，做咗耀才客戶3年左右，見到公司有活動就貪得意玩下，第5回合開始到停止修改答案期間，都有望住個市，留意市場走勢發展，期間改過答案1、2次，無諗過自己會估得咁近，嚟緊第6回合會繼續參賽喎。

雖然與百萬黃金擦身而過，不過耀才特設3萬元黃金「安慰獎」。黎生同小記講，塊金牌會送返畀「情人」。唔好諗多咗，係「前世情人」呀囡，諗住留畀佢做嫁妝，希望幸福一直可以陪住佢咁話。

聽聞呀囡依加先幾歲人仔咋，黎生咁快已經諗定囡囡嘅嫁妝，直頭係「廿四孝爸爸」啦。有個咁錫、咁關心、咁為自己將來打算嘅爸爸，唔使黎生希望，呀囡已經好幸福啦！

嚟緊第6回合獎金加碼至300萬元，小記都想試下被300萬元包圍嘅幸福感。唔講咁多，我都要去望吓個大市走勢，估下8月30日恒指收市價。大家不妨都一齊玩，考吓自己眼光啦！