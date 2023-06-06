油塘蔚藍東岸料8月獲批入伙紙　預計年底交樓

該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，項目提供688伙，至今累沽425伙，套現逾37.4億港元，待售單位涵蓋開放式至四房戶，並以三房比例佔最多。對於政府有機會再放寬首置人士按揭成數，他認為，措施對樓市有正面影響，同時由於項目部分待售單位的售價約1,000萬元，相信再放寬按揭成數有利推動該盤的交投。

為配合項目銷售部署及預祝父親節，香港置業將為該盤買家提供最新置業優惠。該行的行政總裁馬泰陽表示，由即日起至6月30日經該行購買一手指定單位的首5名買家，每位可獲贈價值1.8萬元的旅遊禮券。

他續指，政府自2019年起兩度放寬按揭成數，吸引不少首置人士入市，中小型單位最為受惠。而現時交投量反映樓市已響起警號，並呼籲政府「減辣」，放寬按揭成數之餘，亦應放寬壓力測試，以降低市民置業壓力。

此外，香港置業高級區域營業董事余柏指，今年首5個月新盤成交量約5,612宗，當中約42%、即約2,379宗來自九龍區，看好該區的交投量於下半年繼續增加。