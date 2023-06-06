道期跌18點　油價挫1.8%

2023年06月06日 16:16
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    美匯指數報103.940；港匯見7.8422；離岸人民幣(CNH)報7.1308；美元兌日圓報139.24；歐元處1.0706；英鎊報1.2427。金價報1,958.83美元。油價跌1.8%，布油報75.45美元，紐油處70.84美元。比特幣升0.32%至25,719美元。道指期貨跌18點。
    焦點數據：
    17:00 歐元區4月零售銷售
    22:00 加拿大5月Ivey採購經理指數
    ●港股高開8點後反覆向上，恒生指數最多漲268點，高見19,377點有獲利回吐，尾市又再倒跌，惟萬九關有支持，收市報19,099點，跌9點或0.05%。https://reurl.cc/lD9Kz9
    -調查：逾40%散戶料下半年恒指平均見22000點。
    -恒指公司：港股估值仍具吸引力。
    -傳滙豐擬明年4月在港辦投資峰會，接待逾2千名客戶及投資者。
    -傳渣打擬售杜拜飛機租賃業務，作價逾290億元。
    ●內地A股全線下挫，其中滬綜指跌37點或1.15%，收報3,195點，成交3,874.92億元人民幣。
    https://reurl.cc/GAo2NZ
    -中信證券傳削投行員工底薪，銀行家未獲發去年花紅。
    蘋果全球開發者大會WWDC：
    ●蘋果概念股插水，郭明錤：Vision Pro售價不利投資情緒。
    ●蘋果發布首款MR頭戴裝置，售價逾2.7萬超預期。
    香港經濟：
    ●OnePlatform MPF指數5月全線下跌。
    ●GUM：5月強積金人均蝕7014元，股票基金表現最差。
    外地經濟：
    ●澳洲央行意外加息0.25厘，澳元匯價飆0.8%。
    ●日本4月實際資薪降3%，連跌13個月。
    ●馬斯克料中國會立法監管人工智能。
    企業消息：
    ●Spotify整頓podcast部門，裁員200人。
    ●幣安及趙長鵬遭美證交會提13項指控，比特幣跌4%。