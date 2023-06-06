元朗和生圍項目申請大增近兩倍洋房至789間

上述地皮坐落元朗米埔和生圍丈量約份第101約，地段第50號A分段及第77號，地盤面積約2,232,581方呎，現為其他指定用途註明「綜合發展包括濕地修復區」，最新申請擬議興建洋房較2020年時獲批方案增加521間，涉及住用樓面約890,124方呎，另有6幢非住用的會所及機電設施用途，項目並提供約667,897方呎私人休憩用地，以及1,620個車位。

申請人盈邦企業指，是次議修訂關乎已核淮的綜合住宅發展部分的發展藍圖，並不影響己完成的濕地修復區。面對近期地產市場對房屋需求上升的趨勢，以及地盤內現有的岩土工程限制，擬議修改發展藍圖和房屋設計。新計劃中大部分房屋是兩層獨立和半獨立房屋，鄰近濕地修復區的單位面積較大，地盤中央則設有3層獨立屋，當中，749間洋房兩層高，40幢則3層高。