【產經直播】港股本輪反彈已到尾聲？

港股周二(6日)輕微高開8點後，一度升268點，惟午後後勁不繼，收市更倒跌9點，報19,099點。恒指連升兩日近900點後轉跌，本輪反彈已完結？萬九關守唔守得住？

市場聚焦美國蘋果公司(Apple)今年開發者大會(WWDC)，其中MR頭戴裝置Apple Vision Pro出爐，將於2024年年初發售，惟其售價高達3,499美元(約27,292港元)，超出市場預期。隔晚美股蘋果股價創高位後轉跌，股價會否出現一輪沽壓？同時一眾科網股又會否借勢回吐？

《東網Money 18》搵嚟艾德金融董事陳政深同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道