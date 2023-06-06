盒馬成立可持續發展部門

她指出，公司將積極響應鄉村振興戰略，發展綠色有機農業，以推動農業綠色低碳化進程，同時參與農業農村現代化與生態農業建設，提升農業生產效率，帶動農民收入、倡導及實踐可持續的現代化農業。同時，公司也將有機農業、生態農業和綠色低碳農業作為可持續農業的重點探索方向。

她又指，在過去8年，盒馬正在通過分級最大化，利用的組合供應鏈模式，減少資源浪費、農民的損失和農業的損耗。舉例指，將規格、外觀不達標的雲南孟連牛油果做成雪榚；將大小不一的北京有機平谷桃製成凍乾桃脆；將綠豆進行分層加工，做成綠豆粉絲、綠豆爽飲品等。其中，凍乾桃脆的做法讓每畝地減少鮮桃浪費400斤，增加每畝地純收入1,200元人民幣。

目前，盒馬已與中國內地100多家有機企業建立長期合作，覆蓋中國268個基地和工廠，在全中國落成30多個「有機盒馬村」，而有機商品從果蔬擴展到米、麵、糧油、奶製品等全品類，有超過1,700款有機商品的供應。自2018年6月開始上架有機商品，有機用戶數量連年增長，年度有機用戶總數接近1,000萬。