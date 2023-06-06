國泰6月30日將向政府派付逾15億元優先股遞延股息

此外，集團宣布無需動用香港政府提供的78億元過渡貸款融資，該項融資於2023年6月8日到期。

香港特區政府較早前為支持國泰集團及香港國際航空樞紐應對新冠疫情，投資認購優先股和提供過渡貸款融資。集團在2020年6月公布的390億元資本重組計劃，包括向香港政府發行195億元的優先股及認股權證；香港政府提供78億元的過渡貸款融資；以及向現有股東配發117億元的供股股份。

行政總裁林紹波表示，隨着旅遊限制撤銷和出行需求恢復，集團繼2022年實現整體經營正現金流後，2023年至今繼續錄得經營正現金流。集團的財務狀況持續穩健，並深信為香港重建國泰的復常之路已步上正軌，現在是適當時候開始回報香港政府對集團的支持。

國泰集團（包括旗下兩家客運航空公司國泰航空及香港快運）已訂立目標，於2023年底運作疫情前約70%的客運運力，服務約80個航點，並計劃於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。