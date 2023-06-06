【高盛推介】倘睇淡騰訊　可留意高槓桿沽14710

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(０0700)由上周四(1日)起連彈，重上330港元水平，周一(5日)升約1.2%。周二(6日)早段回吐，低見333.6元後跌幅收窄，並曾見反彈。曾見337.2元，跌約0.3%。騰訊繼續進行回購，據其報表披露，周一騰訊於聯交所再回購34.89萬股，涉資約1.16億元。

觀察個股輪證資金流向，淡倉於上周三至本周一(5月31日至6月5日)皆錄得資金流入，合共約4,360萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，可見北水於周一轉向沽出騰訊，錄得約1.55億元資金淨賣出。

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