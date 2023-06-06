【高盛推介】倘睇淡騰訊 可留意高槓桿沽14710
2023年06月06日 17:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(０0700)由上周四(1日)起連彈，重上330港元水平，周一(5日)升約1.2%。周二(6日)早段回吐，低見333.6元後跌幅收窄，並曾見反彈。曾見337.2元，跌約0.3%。騰訊繼續進行回購，據其報表披露，周一騰訊於聯交所再回購34.89萬股，涉資約1.16億元。
觀察個股輪證資金流向，淡倉於上周三至本周一(5月31日至6月5日)皆錄得資金流入，合共約4,360萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，可見北水於周一轉向沽出騰訊，錄得約1.55億元資金淨賣出。
投資者如看好騰訊，認購證方面可考慮以行使價380元或以下、2個月期以上、街貨低於30%作為篩選條件，當中的騰訊購(16966)及騰訊購(16666)是當中最高槓桿的產品。中年期選擇可留意騰訊購(16313)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(65640)，遠牛選擇可留意騰訊牛(62288)，與現價有約20及30元收回距離。
騰訊購(16966)，行使價365.8元，2023年8月25日到期，實際槓桿9.4倍，行使價380元或以下、2個月期以上、街貨低於30%產品次高槓桿。
騰訊購(16666)，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿10倍，行使價380元或以下、2個月期以上、街貨低於30%產品最高槓桿。
騰訊購(16313)，行使價375元，2023年10月26日到期，實際槓桿7.1倍，中年期，時間值損耗較低。
騰訊牛(65640)，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，首三高槓桿近牛之一。
騰訊牛(62288)，收回價305元，行使價302.2元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊沽(14710)，行使價292.3元，2023年8月29日到期，實際槓桿10.1倍， 2個月期以上產品最高槓桿。
騰訊熊(61141)，收回價360元，行使價362.5元，換股比率500，槓桿比率13倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊(60842)，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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