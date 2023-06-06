地政總署：上月5樓盤申預售涉2074伙　九龍區項目佔最多

地政總署資料顯示，5月份有5個樓盤入紙申請預售，總數有2,074伙。截至5月底，累積待批單位增至22,747伙，按月再增加1%，再創1年新高。

此外，九龍太子道西296號的隆敍已撤回預售申請，該盤預計關鍵日期為本月底。另文件亦首次披露路勁地產的屯門管翠路18號項目，名為「凱和山」。

資料亦顯示，華懋集團旗下接近現樓的觀塘安峯，提供334伙，已於上月取消申請預售樓花同意書。該盤曾於2021年開售，僅沽3伙，惟已售出單位亦已全數取消交易。