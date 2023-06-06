地政總署：上月5樓盤申預售涉2074伙 九龍區項目佔最多
2023年06月06日 17:59
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地政總署資料顯示，5月份有5個樓盤入紙申請預售，總數有2,074伙。截至5月底，累積待批單位增至22,747伙，按月再增加1%，再創1年新高。
新入紙申請的項目以九龍區佔最多，當中最大規模屬新世界發展(00017)及遠東發展(00035)的啟德跑道區承景街2號項目第2期及第3期，分別涉及750伙及264伙。而長實集團(01113)的油塘親海駅第2期提供658伙，預計關鍵日期為2025年10月。
與此同時，上月有4個住宅項目獲批預售，共涉及1,787伙，以新界西北為多。其中包括新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第3A期，涉及534伙。泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都第1期及第2期，合共1,025伙。至於長實的油塘親海駅第1期，提供228伙，預計關鍵日期為2025年7月。
此外，九龍太子道西296號的隆敍已撤回預售申請，該盤預計關鍵日期為本月底。另文件亦首次披露路勁地產的屯門管翠路18號項目，名為「凱和山」。
資料亦顯示，華懋集團旗下接近現樓的觀塘安峯，提供334伙，已於上月取消申請預售樓花同意書。該盤曾於2021年開售，僅沽3伙，惟已售出單位亦已全數取消交易。