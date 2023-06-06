滙豐慈善基金夥惜食堂推「豐膳蜜蜜餸」社區計劃

滙豐銀行慈善基金公布，與惜食堂合作推出「豐膳蜜蜜餸」社區計劃，支援獨居長者，重建弱勢社群與社區的聯繫。這個項目包括於相對低收入社區，設置速凍餐自助提取機，更方便基層人士領取速凍餐，期望3年內提供約90萬份食物，並將動員超過400名義工參與。

項目是今年4月滙豐銀行慈善基金公布，與惜食堂展開為期三年膳食支援計劃的其中一部分。滙豐銀行慈善基金撥款1億港元支援本港弱勢社群，當中包括「豐膳蜜蜜餸」社區計劃，以及將惜食堂速凍餐的產能增加6成。 至2026年，惜食堂速凍餐的累計產能將達到720萬個。

香港上海滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，食品及其他生活必需品的價格不斷上升，直接加重居住在低收入地區長者的負擔，生活相當艱難，影響他們的身心健康。因此，大家必須齊心協力，共同解決社區的燃眉之急。今次與惜食堂合作，建立長者友善社區，讓他們感受到社區關愛，以正面樂觀的心態安享晚年。