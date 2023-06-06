富衛首季內地客保費按年增104倍　未來專注本地富有家庭市場

富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，截至今年第一季，該企新業務保單數目於同業中排名第四，數目按年增加51%；對比疫情前2019年首季錄得73%增長，市佔率顯著提升。

根據保監局數據，今年首季內地訪港旅客購買富衛產品年度化保費按年增長104.3倍，跑贏大市；業界的平均增幅為47.73倍。隨着中港經濟活動恢復，他對今年保險業增長勢頭感到審慎樂觀，該企亦早已做好準備，隨時為內地來港客戶提供服務，包括他們健康保障產品等，其他方面亦作出一系列優化，以把握客戶就保險需求帶來的機遇。

今年首季富衛香港首年保費收入對比疫情前2019年首季錄得82%增長，來自專屬代理人的壽險新業務價值按年增長1.76倍。謝氏指，2022年專屬代理人團隊人數淨增長為全港第一 、增幅對比2021年增長17%，冀今年新聘代理人團隊幅度能維持去年水平。

至於內地客投保習慣及金額方面，他認為與疫情前相若，相關新造保費與同業水平相當。但他強調，本地市場同樣重要，形容香港有很大的市場尚未開發，需要「兩條腿」並行，同時留意到本地富有家庭有保障缺口，未來產品會在這方面着墨。