長實集團旗下香港物業連奪6個地產項目大獎

【營業資訊】長實集團( 01113 )旗下多個項目在日前泰國舉行的2023至2024年度亞太區房地產大獎(2023-2024 Asia Pacific Property Awards)中,分別在香港區之建築、室內設計及發展項目類別獲頒6個獎項,其中3個項目獲得最高級別的五星大獎,兩個項目更獲提名競逐於本年底舉行的國際房地產大獎(International Property Awards)的世界級獎項。

是次獲獎項目包括港島北角的歷山酒店,獲年度香港最佳酒店室內設計五星大獎(Best Hotel Interior for Hong Kong)暨獲提名競逐2023-2024年度國際房地產大獎之世界最佳酒店室內設計大獎。該酒店位於臨海地段,採用維多利亞宮廷式裝潢,擁有840間客房和套房、餐飲設施、宴會廳、健身中心及室外游泳池。

另外,港鐵黃竹坑站3期獲頒發年度香港最佳綜合發展項目五星大獎(Best Mixed Use Development for Hong Kong)暨入選角逐2023-2024年度國際房地產大獎之世界最佳綜合發展項目大獎。該項目提供約1,200個住宅單位,附有面積約50萬方呎的商場。

此外,長江集團中心2期獲嘉許年度香港最佳寫字樓建築五星大獎(Best Office Architecture for Hong Kong)。該物業坐落中環核心商業地段,為香港近年全新的臨海超甲級寫字樓,樓高41層,總建築面積約550,000方呎,坐擁270度維多利亞港景致。

至於該集團旗下沙田名日‧九肚山亦獲得年度香港20+單位住宅發展優異獎(Award Winner of Residential Development 20+ Units for Hong Kong),項目屬中低密度純住宅設計,雙子主樓共提供244伙分層住宅單位,另有22幢洋房,項目背山望海,緊連主要交通幹道。

而將軍澳日出康城Sea To Sky榮獲年度香港高層住宅建築優異獎(Award Winner of Residential High-Rise Architecture for Hong Kong)。該盤為臨海而建的大型住宅項目,設有逾12萬方呎綠化休憩空間及大型會所。

坐落南區的90 Repulse Bay Road也獲頒年度香港私人住宅室內設計優異獎(Award Winner of Residential Interior Private Residence for Hong Kong)。項目提供11個低密度住宅單位,採用排屋設計,呈現獨特的建築藝術風格。

長實集團發展部高級策劃經理林培愉表示,是次獲獎項目涵蓋集團的寫字樓、酒店及多個住宅物業,就項目得到亞太區地產業界專家的肯定及嘉許,給予莫大的鼓勵。其中,歷山酒店、黃竹坑站3期及長江集團中心2期分別於其獎項類別中榮獲最高級別的五星大獎,同時,歷山酒店及黃竹坑站3期更分別獲提名競逐2023-2024年度國際房地產大獎之世界最佳酒店室內設計及世界最佳綜合發展項目,成績令人鼓舞。

Asia Pacific Property Awards是亞太區內具權威地位的房地產業界殊榮,項目由90多名行業專家組成的獨立評審團進行評審。是次活動的主辦機構總部位於英國,評審團由英國議會上議院議員Lord Best及Lord Waverley擔任主席。評審側重於設計、品質、服務、創新、原創和對可持續發展的承諾。該獎項已進入第30個年頭,被視為亞太地區規模最大及最受認可的。