再遭沽空機構狙擊　創科實業：報告虛假兼誤導

創科實業稱，通常並不會對第三方的文章或報告作出評論，不過報告#2之資訊屬極不準確及誤導。於2022年，創科實業工廠直銷店網絡於網上及店內之總營業額少於1億美元，佔公司同期超過130億美元之總營業額少於1%。該公司續稱，這是Jehoshaphat刊出的第二份報告，內容有關其沽空該公司之股份。公司已經於2023年2月23日及3月1日之公告徹底調查並反駁其於2023年2月22日刊出的第一份報告（報告#1）。

該公司認為，沽空機構之報告#1及報告#2屬虛假。該等報告載有誤導性及毫無根據的指控。有關公司、公司之業務實踐及財務業績的結論並不正確，因而或會導致公司股份價格不尋常波動。公司股東及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事。公司亦敦促股東不予理會或極其謹慎地處理沽空機構之報告。

Jehoshaphat Research最新發表長達73頁的報告，指控創科欺騙大客戶家得寶(Home Depot)，情況維持至少4年，並表示正在沽空創科股份。消息拖累創科實業周二股價一度曾跌7%，低見68.65港元；全日收市跌4.73%至70.45元，創一年低位，成交金額約13.3億元。