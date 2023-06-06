貝殼研究院：二手盤增加非拋售 樓價不存在大跌基礎
2023年06月06日 19:00
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（Getty Images圖片）
內地樓市持續低迷，內地房地產交易平台貝殼(02423)旗下貝殼研究院認為，市場目前處於波動狀態，需要更中性、客觀判斷。同時指出，今年首季成交量上揚有其特殊性，隨着積壓需求基本釋放，第二季成交回落是預期之內，市場應更關注年初至今累計水平及調整後的絕對水平，不應該過度關注季度間的波動。國家統計局數據顯示，1至4月全國新建商品住宅累計銷售面積按年增長2.7%，反映潛在購房需求。
該研究院又指，儘管部分買家暫時觀望樓市發展，仍有部分買家積極睇樓。據其監測數據，5月重點50城帶看客戶量與4月相比基本持平，按年則有逾3成的增長，反映目前真實買樓需求並不弱。
對於市場上有聲音指，當前市場絕大多數單位減價成交，可能加速市場下行。貝殼研究院相信，在市場調整期中價格出現回調、甚至少數急售的案例是無可避免，但客觀而言，二手房價整體平穩，不存在短期大跌的基礎。
至於近期二手樓放盤量急增，該研究院表示，二手樓放盤增加主要是業主換樓需要，並非「降價拋售」。根據貝殼對經紀人調查顯示，上海、北京等城市換樓需求佔比超過7成，多數消費者選擇「先賣再買」，導致二手樓放盤量在短時間內增加。