貝殼研究院：二手盤增加非拋售　樓價不存在大跌基礎

該研究院又指，儘管部分買家暫時觀望樓市發展，仍有部分買家積極睇樓。據其監測數據，5月重點50城帶看客戶量與4月相比基本持平，按年則有逾3成的增長，反映目前真實買樓需求並不弱。

對於市場上有聲音指，當前市場絕大多數單位減價成交，可能加速市場下行。貝殼研究院相信，在市場調整期中價格出現回調、甚至少數急售的案例是無可避免，但客觀而言，二手房價整體平穩，不存在短期大跌的基礎。

至於近期二手樓放盤量急增，該研究院表示，二手樓放盤增加主要是業主換樓需要，並非「降價拋售」。根據貝殼對經紀人調查顯示，上海、北京等城市換樓需求佔比超過7成，多數消費者選擇「先賣再買」，導致二手樓放盤量在短時間內增加。