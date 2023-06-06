騰邦控股發通告解釋解僱德勤原因

董事會決定終止聘用德勤，很大程度歸因於內地財政部於今年3月15日就德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(或稱德勤中國)在評估中國華融資產管理股份的資產、業務及營運所涉及的審核工作中存在的失誤及不足作出不利裁決。

具體而言，財政部發現德勤中國未能全面評估華融的業務及營運，未能確定華融部分相關資產的實際情況，未有審閱華融重大投資的監管合規性及未能就所發現的若干違規交易提供適當意見，導致德勤中國無法就華融的資產狀況作出客觀意見，亦無法準確評估預期信貸虧損計算模型的合理性或適當性。

此外，財政部還發現，德勤中國在對華融開展審核工作時未能保持專業懷疑態度，未能獲得足夠的資料及進行必要的審核程序。基於該等發現，中國財政部對德勤中國處以嚴厲責罰，包括罰金人民幣2.119億元，並責令德勤中國北京辦事處暫停營業3個月。鑒於裁決所示德勤中國的嚴重過失，董事會對德勤進行法證調查的可信度、專業性和適宜性表示嚴重關切。