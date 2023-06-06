屯門三房累劈120萬沽　呎價失守1萬元...

新界西北新盤大戰，區內二手業主劈價自救。屯門翠林花園套三房單位，去年10月放盤，累減120萬元，終以580萬元沽，成交呎價約9,635元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李偉寧表示，小西灣藍灣半島3座極高層H室，實用面積約565方呎，套三房間隔，享內園景及海景，以923萬元易手，呎價約16,336元，新買家為外區家庭用家客。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角和富中心15座低層C室，實用面積約703方呎，套三房間隔，望樓景，成交價1,165萬元，呎價約16,572元，單位今年三月放盤，叫價1,600萬元，放盤不足約3個月輕微減價35萬元成交，減幅僅約2.9%。

●利嘉閣黃祥湧指，堅尼地城堅城中心中層B室，實用面積約536方呎，套三房間隔，原先叫價1,038萬元，買賣雙方議價後，最終以968萬元易手，呎價約18,060元，屋苑現時有約6個放盤，入場費約1,000萬元起。

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九龍區

●香港置業馬漢偉稱，長沙灣喜盈低層B室，實用面積約666方呎，三房間隔，望市景，以約1,100萬元放盤約11個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價以1,050萬元成交，呎價約15,766元，新買家為上車客。

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新界區

●中原李美賢表示，屯門翠林花園D座高層1室，實用面積約602方呎，套三房間隔，去年10月最初放盤價為700萬元，期內多次調低叫價，累減120萬元，最後以580萬元沽出，呎價約9,635元，新買家為上車客。

●祥益黃慶德指，屯門居屋富健花園9座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，原業主累積減價約49萬元，區內綠表客於未補價第二市場決定以421萬元購入，呎價約7,111元。

●祥益稱，屯門居屋龍門居9座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原業主已移民，增加議幅減價11萬元，區內綠表客決定於未補價第二市場以289萬元購入自用，呎價約6,705元。

●利嘉閣蕭浩麟表示，青衣明翹匯2A座低層B室，實用面積約566方呎，套三房間隔，原先叫價約868萬元，累減約36萬元，終以約832萬元易手，呎價約14,700元，原業主2019年以約780.4萬元買入，持貨約4年帳面獲利約51.6萬元，期內升值約6.6%。

●祥益謝利官指，天水圍天盛苑D座高層8室，實用面積約634方呎，三房間隔，原業主減價30萬元，綠表新買決定在未補價第二市場以470萬元購入自用，呎價約7,413元。

●中原王勤學稱，元朗區6月暫錄得10宗二手買賣，按月減少約兩成，尚悦9座低層D室，實用面積約445方呎，兩房間隔，早於2021年8月放盤，最初開價650萬元，累減82萬元或約13%，終以568萬元沽出，呎價約12,764元。

●中原劉德興指，粉嶺牽晴間5月錄約9宗買賣，屋苑1座中層F室，實用面積約574方呎，套三房間隔，放盤時開價約735萬元，議價後以697萬元易手，呎價約12,143元，原業主則於2012年以355元購入，持貨約11年帳面獲利約342萬元。

●中原周家傑透露，火炭駿景園9座中層E室，實用面積約1,039方呎，套三房及工人套房間隔，放盤時開價約1,400萬元，議價後以1,338萬元沽出，呎價約12,878元，新買家為區內用家，原業主持貨約26年，帳面獲利約113萬元，期內升值約9.2%。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山居屋錦泰苑C座低層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價650萬元，放盤3個月，終以638萬元沽出，呎價約9,815元，原業主於2019年2月以620萬元購入，持貨逾4年帳面賺18萬元，期內升值約3%。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑B座中層12室，實用面積約540方呎，兩房間隔，享海景，放盤3個月，未補價第二市場叫價480萬元，獲買家以430萬元承接，累減50萬元或約10.4%，呎價約7,963元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園7座極高層G室，實用面積約592方呎，4月未補價第二市場放盤叫價605萬元，累減78.2萬元，減幅約12%，區外綠表買家以526.8萬元購入，呎價約8,899元。

●世紀21將軍澳稱，將軍澳公屋寶林邨寶德樓高層17室，實用面積約381方呎，上月未補價第二市場放盤叫價270萬元，一口減價10萬成交，區外綠表買家以260萬元購入，呎價約6,824元。

●利嘉閣梁敬嚴透露，將軍澳都會駅3座高層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，望市景，以約760萬元易手，呎價約15,606元，原業主2015年以550萬元購入，持貨約8年帳面獲利約210萬元。

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