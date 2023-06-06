發展商加緊推售新盤 屯門一手樓周六開售188伙
2023年06月06日 21:02
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踏入6月，發展商推盤步伐提速。屯門兆康項目落實周六首輪發售之際，有港島區全新盤預告即將上載樓書，有望月內開售。同時，地政總署資料顯示，上月有5個項目入紙申請預售，共涉逾2,000伙。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期周六首輪賣188伙
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期，周二(6日)公布首輪銷售安排。新地副董事總經理雷霆表示，項目將於本周六(10日)以價單形式發售188伙。
新地代理總經理陳漢麟表示，首輪即將發售單位包括26伙開放式戶、11伙一房戶、133伙兩房戶及18伙三房戶，折實價由334.73萬至941.46萬元，折實呎價12,830至14,775元。整批單位有98伙屬折實價600萬元以下。按定價計，首輪發售單位市值逾12.8億元。
●啟德天瀧首錄低座大樓特色戶成交
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周二(6日)首錄低座大樓特色戶成交。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目最新透過招標售出臨海特色戶，為Harbour Mansion的6樓A室，實用面積908方呎，三房間隔，連289方呎平台 ，成交價3,904.4萬元，呎價為43,000元。發展商表示，項目開售至今累售19伙，套現逾10億元。
●鴨脷洲弦岸周三上載樓書
莊士中國(00298)旗下鴨脷洲弦岸，周二(6日)公布將於24小時內上載樓書。該公司主席莊家彬指，項目的前期準備工作進度理想，計劃本周開放示範單位予傳媒優先參觀，並預計短期內可對公眾開放。該盤最快本月公布首張價單，有機會月內開售。發展商表示，該盤提供105伙，其中有8伙特色戶分布於5樓及28樓，供應佔整體約8%，預計以招標形式發售。至於，首張價單預料提供不少於50伙。
●何文田站瑜一第1C期三房售1,993萬元
由華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周二(6日)錄得第5B座17樓A室的成交，實用面積656方呎，三房間隔，成交價為1,993.81萬元，呎價約30,393元。整個系列項目開售至今累沽410伙，套現逾69億元。
●油塘蔚藍東岸累沽426伙
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，周二(6日)公布預計可於8月獲批入伙紙，屆時將會提供現樓示範單位，樓盤料將於今年底交樓。該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，項目提供688伙，至今累沽426伙，套現逾37.5億港元。最新售出的單位為5座20樓E室，實用面積537方呎，兩房間隔，成交價1,104.63萬元，呎價約20,570元。待售單位涵蓋開放式至四房戶，並以三房比例佔最多。
●大埔白石角University Hill第2B期兩房呎價約19,508元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周二(6日)售出優景閣第5座12樓A2室，為實用面積439方呎的兩房單位，成交價856.41萬元，呎價約19,508元。該盤本月至今已沽出9伙。
●將軍澳海茵莊園一房售610萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，最新以610.9萬元售出一房戶，為實用面積283方呎的2座22樓A5室，呎價約21,587元。
●上月5個新盤入紙申請預售
地政總署資料顯示，5月份有5個樓盤入紙申請預售，總數有2,074伙。新入紙申請的項目以九龍區佔最多，當中最大規模屬新世界發展(00017)及遠東發展(00035)的啟德跑道區承景街2號項目第2期及第3期，分別涉及750伙及264伙。而長實集團(01113)的油塘親海駅第2期提供658伙，預計關鍵日期為2025年10月。