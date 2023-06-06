發展商加緊推售新盤　屯門一手樓周六開售188伙

踏入6月，發展商推盤步伐提速。屯門兆康項目落實周六首輪發售之際，有港島區全新盤預告即將上載樓書，有望月內開售。同時，地政總署資料顯示，上月有5個項目入紙申請預售，共涉逾2,000伙。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期周六首輪賣188伙

新地代理總經理陳漢麟表示，首輪即將發售單位包括26伙開放式戶、11伙一房戶、133伙兩房戶及18伙三房戶，折實價由334.73萬至941.46萬元，折實呎價12,830至14,775元。整批單位有98伙屬折實價600萬元以下。按定價計，首輪發售單位市值逾12.8億元。

●啟德天瀧首錄低座大樓特色戶成交

●鴨脷洲弦岸周三上載樓書

●何文田站瑜一第1C期三房售1,993萬元

由華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周二(6日)錄得第5B座17樓A室的成交，實用面積656方呎，三房間隔，成交價為1,993.81萬元，呎價約30,393元。整個系列項目開售至今累沽410伙，套現逾69億元。

●油塘蔚藍東岸累沽426伙

●大埔白石角University Hill第2B期兩房呎價約19,508元

●將軍澳海茵莊園一房售610萬元

●上月5個新盤入紙申請預售