市場擔心財政部或大舉發債　美股早段全線向下

市場繼續關注美國財政部可能大規模發債之衝擊，美股3大指數早段全線向下，道指跌42點，報33,520點；標指跌6點，報4,267點；以科技股為主的納指跌34點，報13,194點。港股夜期方面，升56點，報19,045點，低水54點。

華爾街投行早前預計，到今年第三季末，美國財政部的舉債規模可能超過一萬億美元，吸回大量流動性。花旗預計，美國的銀行儲備可能在12周內減少5,000億美元。

美銀更形容，發債浪潮對美國經濟造成的影響等同美國聯儲局加息0.25厘，又指自硅谷銀行(SVB)倒閉引發市場恐慌以來，美國存款正源源不絕湧入貨幣市場基金，而隨着當局大量發債，更多存款將流失，認為此現象會損害銀行儲備，同時加劇資本外逃，甚至有機會影響金融體系的穩定性。

企業消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)推出混合實境(MR)頭戴裝置Vision Pro，惟天風國際證券分析師郭明錤認為，產品售價高於預期，且該企並無展示日常生活使用它的必要性，加上發售日需要等待半年以上，不利短期內的投資情緒。他又指，需要密切觀察產品的預購需求與發售前，Apple能否提供更吸引的應用內容和生態圈等。Apple股價早段跌1%。

另外，加密貨幣交易平台Coinbase被美國證券交易委員會(SEC)起訴，指控該企違反美國證券法規，通過允許用戶交易多種實質為未登記證券的加密貨幣來逃避監管。Coinbase股價重挫17%。