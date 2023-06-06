AI重創人力　美科企裁員按年增29倍　大行料3億職位將自動化

今年以來，全球爆發人工智能(AI)熱潮，惟AI的應用猶如一把「雙刃劍」！國際貨幣基金組織(IMF)副總裁Gita Gopinath警告，生成式AI(generative AI)有可能嚴重擾亂勞動力市場，形容風險「非常大」，並呼籲決策者迅速制訂規則，管理這項新技術。

她在接受外媒訪問時指出，AI的突破，尤其是基於ChatGPT等大型語言模型的突破，可能會提高生產率和經濟產出，惟同一時間也會嚴重擾亂勞動力市場，明言需要政府、機關及政策制訂者，在監管上及為勞動市場可能發生的重大混亂等各個面向，迅速採取行動。

她又提出，政府要替因採用AI而受影響的勞工加強「社會安全網」，同時在制訂稅收政策時，不要獎勵以機器取代員工的公司，並告誡政策制訂者要小心，以防某些公司在AI這項新技術中處於無可撼動的地位，直言「不會希望擁有大量資料和演算能力的超大型公司，握有不公平的優勢。」

近日她在出席一大學演說時也強調，AI可能像Adam Smith時期的工業革命一樣具有破壞性、必須謹慎地在支持創新與監管之間取得平衡；且由於AI具有模仿人類思維的獨特能力，故世人有必要攜手制訂一套獨特的全球性規則和政策，以確保社會受益，AI的出現顯示多邊合作比以往任何時候都更加重要。

高盛估3億職位自動化

有國際人力資源機構統計，上月美國有3,900人表示因AI因素遭裁員；科技業僱主宣告裁員22,887人，首5個月按年增加2,939%至13.68萬人、逼近2001年全年(16.83萬人)的總和。投行高盛也預計，將有3億個職位可以實現自動化，進一步提升生產率，並在10年內讓全球生產增長7%。

美國白宮上月初表示，AI是當代最強大的科技之一，但為了把握AI所帶來的機遇，必須先降低相關風險，這些風險包括對安全、人權和公民權利、隱私、就業和民主價值的潛在威脅。此外，歐盟亦提出了監管AI的新立法。

馬斯克：內地擬規管AI

至於中國，剛完成訪華行程的The Space X創始人馬斯克(Elon Musk)引述內地官員表示，當局將尋求對AI祭出新的監管規定，惟未有詳細說明相關的討論，僅指可能是一項全面的法律草案，要求新的AI產品在上市前接受安全評估，並確保其反映的是內地的核心價值觀。