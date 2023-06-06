調查：退休人士每月退休開支微升至13800元

香港財務策劃師學會公布「香港退休開支指數」。退休人士每月真實退休開支較去年僅微升300港元至13,800元，指數升幅為1.4。受外圍經濟環境影響，只有28%受訪者能維持退休收入替代率，是3年調查以來受訪者對其財務穩健程度最悲觀的一年；有意移居海外的受訪者亦明顯增加。

調查據出，4成受訪者的收入不及退休前的一半；而達到經濟合作與發展組織(OECD)建議替代率（即收取退休前收入的七成）更只有28%，顯示退休人士需要壓低消費以迎合退休生活。受國際金融市場大幅波動的影響，市民對退休生活滿意度下降，由2020年的75%，2021年的74%，下降至2022年的68%；而認為自己財務狀況穩健的市民，亦創3年新低，為32%，較2021年的49%及2020年的51%，跌幅逾17個百點。

調查發現，港人預早作遺產安排的意識薄弱，僅兩成受訪者已設立「平安三寶」：「預設醫療指示」、「持久授權書」及「遺囑」，而73%有採納專業財務意見的受訪者較整體人士更滿意退休生活，對自己的財務狀況更有信心。

另外，「通關」後有意離港到國內及海外定居的意欲激增，兩成受訪者有意到移居外地，較去年的 9%大幅增加11個百分點。

香港財務策劃師學會主席謝汝康表示，退休支出微升的其中一個原因是本地公用事業的加費未能如實反映國際燃料價格飆升的升幅，而港人生活方式和開支亦未見有顯著變化。學會同時注意到近年股市動盪導致退休人士的投資組合出現虧損的情況，導致收入替代率未能維持以致生活水平下降。此時專業人士的意見更為重要，可確保市民情緒及財務狀況更為穩健。謝續說，學會鼓勵市民預早安排「平安三寶」，好讓自己及照顧者感到心安。