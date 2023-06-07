東方日報B1：北水掟港股近兩年最狠

港股尚走不出「熊市反彈」的格局。恒生指數上周跌至逼近18,000點大關下引發技術性反彈，惟連升兩日後再告斷纜，周二(6日)收跌9點，報19,099點，全日成交1,026.05億元。南下北水「割禾青」，轉為淨流出81.29億元，為2021年7月28日以來單日流出最多。可見港股的承接力仍相對薄弱，始終流動性不足的「死症」不解，後市只怕仍難有大突破！

近日投行摩根士丹利奏起的「摩」笛見效，恒指反覆，高開8點後，最多升268點，高見19,377點，惟無以為繼掉頭向下，最低見過19,033點，跌74點，尾市跌幅收窄。國企指數收報6,479點，升15點或0.24%；科技指數收報3,834點，跌6點或0.17%。

不過，恒指公司發文為港股護航！其網誌文章稱，從多元資產的角度來看，市場對美國聯儲局轉向的預期或會帶來債券收益投資的復甦，多於股票投資。從跨資產角度來看，香港市場的「債券股票收益比率」(BEER)已改善至0.4，但理論上相較債券收益，股票仍處於被低估區間。

該公司又認為，從歷史估值來看，港股目前的估值為預期市盈率的9.2倍，低於5年平均的一倍標準差。其中，年初以來跑贏大市的能源和電訊業的估值分別為預期市盈率的5.2倍及9.9倍，還是低於5年市盈率平均值。

估值低迷，總有其原因。若香港經濟的疫後反彈動力逐漸轉弱，企業盈利受壓，並不利股市回報率；更重要是，內地經濟景氣不穩，以中資股為主的港股受人民幣匯率走貶、宏觀經濟不穩及國際地緣政治風險等多個利淡因素纏擾，陰霾繼續揮之不去的話，只怕估值低處未算低。

該行研究部總監植耀輝認為，港股及A股估值不高，加上下半年變數逐步明朗化，包括息口走向、美債問題暫時解決，市場亦憧憬內地將有更多針對性刺激經濟措施出台，港股仍有條件追落後，預計下半年有望反彈，惟缺乏「領頭羊」股份，反彈空間不多，恒指年內目標21,500至22,000點，並看好旅遊及消費概念、發電與電力設備，以及石油、煤炭及油運相關股份。

不過，觀乎散戶對港股信心仍在的話，是否港股未見底的另一信號，就要做事後孔明了。