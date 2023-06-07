日本狂推產業戰略　促半導體發展　更斥8440億普及氫能

二戰以來科技水平近乎獨步天下的日本，近年面對美國層出不窮的「擾亂性創新」不止，還飽受中國和南韓的激烈競爭。日本經濟產業省周二乘着當地股市再創近33年高位的樂觀情緒，一口氣推出針對半導體和氫能發展的產業戰略，一方面在當前「去全球化」的大趨勢下保障經濟安全，同時試圖為經濟增長注入新動力。

日本人口萎縮且老化(少子高齡化)是頑疾，為1980年代驚天金融及地產泡沫爆破後，經濟長期不振，要日本央行長年採取激進貨幣寬鬆政策的重要原因，可惜去年「放水」招致日圓匯價貶值且通脹急升的副作用。厚生勞動省周二則公布，4月份日本計入通脹後的實質工資按年萎縮3%，跌幅比3月大0.7個百分點，為連續13個月錄得倒退。

植田：續實施QQE政策

日央行行長植田和男表示，日本經濟正逐漸走出通縮，薪金和物價難升的心態也漸漸有變化，通脹預期也有所上升，但強調現行的買債又買股的「量化‧質化寬鬆」(QQE)政策會繼續下去，直至實現通脹目標為止。

經歷過去年的通脹狂潮後，日本各界也意識到印銀紙並非解決經濟沉苛的長久之計。歸根究柢就是重拾經濟增長動力。經濟產業省周二修訂「半導體及數碼產業戰略」，這份戰略目的之一是「擴大(日本)國內投資、加速創新和收入增長」，而今次更新內容引人注目者在於提出讓日製半導體的銷售額在2030年超過15萬億日圓(約8,439億港元)，比2020年的大約5萬億日圓大增兩倍以上。

經濟產業大臣西村康稔表示，這次修訂旨在增強開發和生產對日本未來至關重要的尖端半導體和生成式人工智能(AI)等，政府願意支持日本半導體相關公司進行各類投資，不問大小。當局估計，單是支援台積電和鎧俠的建廠計劃，可為日本創造4.2萬億元日圓國內生產總值(GDP)，為補助上限的7倍有多，計及其他間接影響更達9.2萬億日圓，並創造46.3萬個就業職位。

另一方面就是發揮日本既有的氫能技術積累。經產省周二發表6年來首度修訂的「氫能基本戰略」提到，15年內官民合計投資15萬億日圓(約8,440億港元)，打造氫能的供應鏈，促進有關技術作為新能源的普及；並於2030年及2050年的每年製氫目標(分別為300萬噸及2,000萬噸)中間，新增2040年每年製氫1,200萬噸的目標，以推動各界推動氫能發展，同時確立2030年日本要有15吉兆(GW)水解裝置的目標。

日經4連升 高企32500

日企要增加投資關鍵在於「預期」，日股不斷呈強無疑是一股東風。日經平均指數周二以接近全日高位的32,506點收市，為1990年7月後新高，連升4日，漲0.9%，領漲者除了UNIQLO母企迅銷外，還有半導體設備大廠東京電子、全球市佔率最高的硅晶圓供應商信越化學，以及電機大廠大金、工業機械人巨頭發那科。上述5股為日經指數貢獻133點或46.14%的升幅。