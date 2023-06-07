鄭勤龍：港股短線走勢不宜過份悲觀

由卦象顯示，恒指走勢正處於《風地觀》變《天火同人》之中，在易經，「風」性為進退不定，而「火」性則向上，今「觀」卦和「同人」卦帶有「風」和「火」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示指數在短期內的走勢或不宜過分悲觀。

承接上周預示港股或技術性反彈，惟風險仍高的《地水師》變《山地剝》卦，恒指上周三(31日)在18,415點開市，當日指數在低見18,044點後見底回升，隨後大市連日反彈，然而昨日指數在一度升穿了20天移動平均線，高見19,337點之後，卻無功而返，轉升為跌，全日下跌了9點，收報19,099點，可說是已應驗了大市即使出現技術性反彈，但若然貿然入市，所需要承擔的風險仍然不輕的「師」卦和「剝」卦卦象。

若從「觀」卦的陰陽屬性來看，由於「風」和「地」皆屬陰，在易經中，陰性下行，而陽性上升，因此大市在短線的走勢，或會仍然受到濃厚的觀望氣氛以受壓。

《序卦傳》曰：「物不可以終否，故受之以《同人》。與人同者，物必歸焉，故受之以《大有》。」大意是指，凡事總有否極泰來的時刻。

故此，綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為港股在短期內的走勢或將先低後高。

玄學金融家 鄭勤龍