陳樂怡：內地新能源車企業績趨分化

市場押注美國聯儲局6月暫停加息，7月恢復加息0.25厘，美國債息重新轉強，中美息差擴闊，人民幣跌勢未止，利淡中資股表現。另美國債務上限問題解決後，短期將會有大批債券發行，料對流動性造成壓力。

內地方面，經濟弱復甦，房地產市場自4月起顯著放緩，市場對於政策加碼呼聲愈來愈高。市傳將會推出救樓市政策，例如降首套房貸、放寬限購等，帶動內房股低位反彈。惟港股成交未見配合，投資信心仍然不足，科網股反彈開始出現疲態，恒生指數初步受制250天平均線約19,625點。

百威亞太受惠消費復甦

估值上，百威亞太現價對應2023財年預測市盈率約28倍，較上市以來平均水平低逾一個標準差，股價向上阻力位23元，支持位18元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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