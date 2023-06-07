陳樂怡：內地新能源車企業績趨分化
2023年06月07日 07:00
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市場押注美國聯儲局6月暫停加息，7月恢復加息0.25厘，美國債息重新轉強，中美息差擴闊，人民幣跌勢未止，利淡中資股表現。另美國債務上限問題解決後，短期將會有大批債券發行，料對流動性造成壓力。
內地方面，經濟弱復甦，房地產市場自4月起顯著放緩，市場對於政策加碼呼聲愈來愈高。市傳將會推出救樓市政策，例如降首套房貸、放寬限購等，帶動內房股低位反彈。惟港股成交未見配合，投資信心仍然不足，科網股反彈開始出現疲態，恒生指數初步受制250天平均線約19,625點。
外媒報道，內地國務院正考慮將部分新能源汽車的購置稅減免政策，進一步延長4年。其中一項措施可能是繼續免徵30萬元人民幣以下的純電動汽車和插電式混合動力汽車的車輛購置稅。30萬元以下的車型主打大眾市場，受惠車企包括比亞迪股份(01211)、特斯拉及小鵬汽車(09868)。由於汽車業佔內地零售一大部分，為了穩增長，預計扶持新能源汽車的措施陸續有來。
然而，消費市道疲弱的主要原因是收入及就業預期不穩，加上各大車企今年訂下進取銷量目標，價格戰料不會一時三刻消除，消費者態度趨向觀望，而鋰電池價格回落，正好為價格戰提供燃料。基於行業競爭環境激烈，銷量表現分化愈來愈明顯，只有交出成績的車企才能得到投資者青睞，其中比亞迪、理想汽車(02015)料有突出表現，零跑汽車(09863)為後起之秀。
百威亞太受惠消費復甦
個股方面，可留意百威亞太(01876)。公司早前舉辦投資者日，將拓展超高端市場，擴展城市覆蓋範圍，以及透過數碼化提升效率。公司計劃拓展內地非夜場銷售渠道，預計今年將有63%收入來自非夜場渠道，較2018年的57%有所提升。該企能受惠於內地疫後消費復甦及原材料價格回落，盈利前景改善。
估值上，百威亞太現價對應2023財年預測市盈率約28倍，較上市以來平均水平低逾一個標準差，股價向上阻力位23元，支持位18元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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