陳錦興：內險股具中特估概念　中線可吼...

行業而論，雖然內地經濟復甦不平均，但服務業仍屬表現較佳者，內地重新開放、經濟逐步復甦以及消費者信心回暖將推動保險公司今年保持增長勢頭。首季壽險行業和非壽險行業的保費分別按年增長8.9%和10.8%。

中國平安首季淨利潤和新業務價值分別按年增長42.5%和8.8%，較預期好，估計4月份的新業務價值增長加速，這主要得益於持續提升代理人質量。現時，平保營運淨資產回報率(ROE)在20%左右，有條件提高分紅及繼續回購股票。

值得留意，平保股價與內房走勢有一定關聯度，若內地真的進一步出台刺激樓市及穩定購房者信心的舉措，平保股價也會受益，這是短線潛在催化因素。

就算撇除這憧憬，平保的基本因素也有力支撐股價回升，壽險的新業務價已回復增長動力，而產險及健康險的需求亦穩步增長，現價預測市盈率7倍，息率逾5厘，而股價相對公司內在價值也屬低估，股價具吸引力，建議52港元吸納，上望阻力位60元，跌破支持位48元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)