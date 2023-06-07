Coinbase被美國SEC起訴　股價瀉12%

繼幣安之後，另一大型加密貨幣交易所Coinbase也遭美國證券及交易委員會(SEC)起訴，指Coinbase非法經營，未有向監管機構註冊。Coinbase股價急瀉12%，收報51.61美元。

SEC向曼哈頓聯邦法院提交的起訴狀指出，最少從2019年起，Coinbase通過作為加密貨幣交易中介，賺取數以十億計美元，但逃避為保護投資者的披露要求，認為Coinbase最少交易了13種加密貨幣資產，都是應該註冊的證券。

SEC主席Gary Gensler稱，儘管Coinbase受證券法規的約束，不過該企混淆並非法提供交易所、證券經紀人和清算所的功能。另外，該機構正尋求法院下達一項命令，要求Coinbase遵守證券法規，並放棄被SEC稱作違法所得的收益。

在SEC入禀後數小時，Coinbase客戶已提走超過5,700萬美元。Coinbase總法律顧問發表聲明，指Coinbase將繼續照常營運。

另外，以加州為首的10個州亦控告Coinbase推出獎勵計劃，違反證券法例。Coinbase匯集參與計劃大約350萬名客戶旗下的加密資產，支持區塊鏈活動，Coinbase收取佣金後向客戶支付回報。