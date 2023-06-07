納指創逾一年高位　比特幣升1%

2023年06月07日 08:54
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數報104.08；港匯見7.8433；離岸人民幣(CNH)報7.1214；美元兌日圓處139.46；歐元報1.0705，英鎊報1.2438。現貨金價處1,965美元。布油報76.36美元，紐油報71.83美元。比特幣升1.2%，報27,292美元。道指期貨升15點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。
    ●道指收報33,573點，升10點，升幅0.03%。標指收報4,283點，升10點或0.24%，創近9個月新高。納指收報13,276點，升46點或0.36%，是超過1年高位。
    ●港股ADR指數按比例計算，收報19,401點，升302點。
    ●紐約7月期油收報每桶71.74美元，跌41美仙，跌幅0.57%。倫敦8月布蘭特期油收報每桶76.29美元，跌42美仙，跌幅0.55%。
    ●紐約8月期金每安士收報1,981.5美元，升7.2美元，升幅0.36%。
    ●英國富時100指數收報7,628點，升28點，升幅0.37%。德國DAX指數收報15,992點，升28點或0.18%。法國CAC指數收報7,209點，升8點或0.11%。
    ●美國能源資訊署(EIA)上調美國今年原油產量預測至每日約1,260萬桶，明年達1,280萬桶，齊刷新紀錄新高。
    ●美國上周原油庫存意外減少171萬桶。
    ●美國證監會起訴加密貨幣交易平台Coinbase。
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