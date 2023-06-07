紅杉資本分拆中國業務成獨立公司　應對地緣政治緊張局勢

美國風險投資巨頭紅杉資本(Sequoia Capital)周二(6日)表示，計劃將其中國和印度/東南亞業務拆分為兩家獨立公司，以更好地應對經濟和地緣政治挑戰。

紅杉資本在管理合夥人Roelof Botha、中國區主管Neil Shen以及印度和東南亞主管Shailendra Singh 簽署的聲明中表示，分拆將在2024年3月31日之前進行，屆時兩家新公司將採用自己品牌。此外，該公司的美國和歐洲風險投資業務仍將稱為紅杉資本。「經營去中心化的全球投資業務變得愈來愈複雜。」

該公司表示，紅杉中國將保留其目前中文名稱，並採用英文名稱HongShan，而紅杉印度和東南亞將成為Peak XV Partners。聲明稱，紅杉資本在逾15年前就開始投資中國、印度和東南亞的本土公司。

消息人士指，拜登政府一直制定限制美國在中國投資的新規定，紅杉資本已聘請一家國家安全公司就如何減輕此類風險提供建議。

紅杉中國由前企業家和投資銀行家沈南鵬領導，已投資1,200多家公司，涉及從科技到醫療保健等各個領域，管理約560億美元(約4,368億港元)資產，並在2022年通過4隻基金籌集90億美元。