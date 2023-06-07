租金續跌！香港被紐約取代全球生活費最高城市

人力資源顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」，結果顯示香港排名下降一位，為全球生活費用第二高的城市，美國紐約則升上榜首。由於紐約物價上漲速度高過香港，同時香港的住屋租金持續下跌，令香港的排名下跌，並結束連續4年位居榜首的紀錄。

ECA International亞太區域總監關禮廉表示，香港的商品及服務價格升至多年來的高位，意味本港亦受到過去一年的全球通脹浪潮影響。然而，由於香港住屋租金持續下降，抵銷日常商品及服務價格上漲的影響，令其排名下降。

除新加坡、南韓首爾和越南仰光外，香港與大部分受訪亞洲主要地區的排名均有所下降。當中，新加坡的排名上升8位，至第5位，首爾則上升一位，至第9位。兩地的住屋租金受不同因素影響而飆升，導致排名上升。新加坡的住屋租金急劇上升是因為當地住屋需求大增，而首爾則是因為南韓政府最近修改房屋稅收政策，導致住屋供應下降。

關禮廉認為，許多受訪亞洲地區的排名均有所下降，部分原因是亞洲各地的通脹率相對較低。不過，個別地區則逆勢而行。新加坡和首爾的住屋租金均顯著上漲，而仰光持續受到社會政治因素影響，導致日常商品及服務價格大幅上漲，令排名上升。

中國內地方面，由於人民幣表現疲弱，以及通脹率較其他地區為低，令當地城市排名全線下跌。上海和廣州仍為內地生活費用最高的城市，但兩者均跌出全球前10位，排名分別為第13位和第14位。

關禮廉解釋，內地相對較遲才解除防疫限制措施，對其經濟造成影響。另外，人民幣兌每美元的匯率與去年同期相比下表現疲弱，這令受訪內地城市與全球其他城市相比之下更為便宜。同時，當地的通脹率亦較全球其他地區為低。

由於美元表現強勢，以及全國出現高通脹率，令所有美國城市的排名均有所上升。紐約則超越香港，成為全球外派僱員生活費用最昂貴的城市。紐約進佔榜首主要源於當地住屋需求於後疫情時期飆升，令租金價格大幅上漲。

ECA International每年作出兩次主要調查，以協助企業計算生活費用津貼，從而使員工派駐海外時的消費力得到保障。有關調查針對全球超過500個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務。這次研究同時包括ECA住房調查報告的數據，比較全球超過 430個地區之中，外派僱員通常租住區域的租金費用。