內地5月出口按年挫7.5%遠遜預期　進口跌4.5%

中國海關總署公布，按美元計，中國5月出口按年大跌7.5%，遠遜預期的下跌1.8%；5月進口按年跌4.5%，稍為好過預期的下跌8%。

根據海關總署數據，今年5月份，按人民幣計，內地進出口3.45萬億元，增長0.5%。其中，出口1.95萬億元，下降0.8%；進口1.5萬億元，增長2.3%；貿易順差4,523.3億元，收窄9.7%。

按美元計，今年5月份內地進出口5,011.9億美元，下降6.2%。其中，出口2,835億美元，下降7.5%；進口2,176.9億美元，下降4.5%；貿易順差658.1億美元，收窄16.1%。

今年首5個月，按人民幣計，內地進出口總值16.77萬億元，按年增長4.7%。其中，出口9.62萬億元，增長8.1%；進口7.15萬億元，增長0.5%；貿易順差2.47萬億元，擴大38%。

按美元計，今年首5個月內地進出口總值2.44萬億美元，下降2.8%。其中，出口1.4萬億美元，增長0.3%；進口1.04萬億美元，下降6.7%；貿易順差3,594.8億美元，擴大27.8%。